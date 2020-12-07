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В Венеции установили необычную рождественскую ёлку. Она состоит из светящихся экранов
Источник материала: СТВ
Новости Италии. В Венеции на площади Сан-Марко установили необычную рождественскую елку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зеленая красавица – цифровая. Дерево состоит более чем из 80 модулей, каждый размером 1 метр на 50 сантиметров.
По словам создателя инсталляции, свет от экранов обозначает надежду и символизирует союз между землей и небом на рождественские каникулы. Однако местные жители и малочисленные туристы признаются, что предпочли бы традиционную елку.
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Новости Италии. В Венеции на площади Сан-Марко установили необычную рождественскую елку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зеленая красавица –...
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