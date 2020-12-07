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В Венеции установили необычную рождественскую ёлку. Она состоит из светящихся экранов

07.12.2020 12:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. В Венеции на площади Сан-Марко установили необычную рождественскую елку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Венеции установили необычную рождественскую ёлку. Она состоит из светящихся экранов

Зеленая красавица – цифровая. Дерево состоит более чем из 80 модулей, каждый размером 1 метр на 50 сантиметров.  

В Венеции установили необычную рождественскую ёлку. Она состоит из светящихся экранов

В Венеции установили необычную рождественскую ёлку. Она состоит из светящихся экранов

По словам создателя инсталляции, свет от экранов обозначает надежду и символизирует союз между землей и небом на рождественские каникулы. Однако местные жители и малочисленные туристы признаются, что предпочли бы традиционную елку.

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Новости Италии. В Венеции на площади Сан-Марко установили необычную рождественскую елку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Зеленая красавица –...
 
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