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ЕС и Великобритания до сих пор не договорились о будущем сотрудничестве

07.12.2020 12:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

ЕС и Великобритания так и не договорились о будущем сотрудничестве. Переговоры по Brexit между представителями Евросоюза и Соединенного Королевства прошли 6 декабря в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ЕС и Великобритания до сих пор не договорились о будущем сотрудничестве

Соглашение о свободной торговле так и не было подписано. У сторон наблюдаются серьезные разногласия по рыболовству, госрегулированию и торговым нормам.  

ЕС и Великобритания до сих пор не договорились о будущем сотрудничестве

Напомним, переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза истекает 31 декабря. Отсутствие сделки приведет к хаосу в торговле, падению рынков и огромным экономическим издержкам.  

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ЕС и Великобритания так и не договорились о будущем сотрудничестве. Переговоры по Brexit между представителями Евросоюза и Соединенного Королевства прошли 6...
 
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