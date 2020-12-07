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В Барселоне полиция разогнала активистов, которые устроили беспорядки
Источник материала: СТВ
Новости Испании. В Барселоне полиция разогнала активистов, которые устроили беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последние собрались на партийное мероприятие по поводу годовщины ратификации испанской конституции. Собравшиеся размахивали флагами со свастикой и поднимали руки в нацистском приветствии.
Это и стало поводом для агрессии со стороны антифашистов. Пришлось вмешаться полиции. Несколько особо агрессивно настроенных активистов были задержаны.
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Новости Испании. В Барселоне полиция разогнала активистов, которые устроили беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потасовка произошла...
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