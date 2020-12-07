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В Барселоне полиция разогнала активистов, которые устроили беспорядки

07.12.2020 12:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. В Барселоне полиция разогнала активистов, которые устроили беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Потасовка произошла между участниками антифашистского движения и сторонниками крайне правой партии «Голос».  

В Барселоне полиция разогнала активистов, которые устроили беспорядки

Последние собрались на партийное мероприятие по поводу годовщины ратификации испанской конституции. Собравшиеся размахивали флагами со свастикой и поднимали руки в нацистском приветствии.  

В Барселоне полиция разогнала активистов, которые устроили беспорядки

В Барселоне полиция разогнала активистов, которые устроили беспорядки

Это и стало поводом для агрессии со стороны антифашистов. Пришлось вмешаться полиции. Несколько особо агрессивно настроенных активистов были задержаны.  

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Новости Испании. В Барселоне полиция разогнала активистов, которые устроили беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    Потасовка произошла...
 
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