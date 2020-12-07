Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Марков о заявлениях Латушко: белорусская оппозиция оказалась в клинче

Ряд последних заявлений лидеров белорусской оппозиции "в изгнании", в частности, высказывания Павла Латушко об отношении Москвы к событиям в Беларуси и готовящейся конституционной реформе, свидетельствуют о некоторой растерянности и возможном расколе в их рядах, полагает российский политический эксперт, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

"Попытка государственного переворота, который был организован польскими властями, не удалась. Лукашенко предлагает оппозиции участвовать в конституционном процессе. Но ЕС, США и Польша требуют от оппозиции в нем не участвовать. Возникает конфликт: с одной стороны, невозможно участвовать в белорусской политической жизни, если ты не участвуешь в конституционном процессе, с другой, невозможно получить статус, деньги, ездить по конференциям по всей Европе, если ты в нем участвуешь. Как вырваться из этого клинча, они (оппозиция) не знают", ― рассуждает собеседник Sputnik.

Комментарий российского политического эксперта Сергея Маркова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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