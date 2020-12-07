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Соблазнительная Лобода в ретро-бикини поразила поклонников

07.12.2020 12:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Светлана Лобода удивила фолловеров в Instagram: звезда примерила сексуальный образ, который подчеркнул все достоинства ее фигуры.

© Sputnik / Екатерина Лызлова
Мечтательная Лобода появилась на постере с солистом Rammstein

Недавно Лобода улетела отдыхать вместе с дочками - Евой и Тильдой. Отпуск в Дубаи проходит для певицы незабываемо: Лобода в откровенном образе поужинала с возлюбленным, а также показала лицо младшей дочки. Теперь же звезда опубликовала новый чувственный кадр.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую публикацию Лободы в Instagram: на снимке звезда в ретро-бикини позировала на фоне светящихся небоскребов ОАЭ.

Соблазнительный образ, состоящий из черно-белого купальника в полоску от Dior стал отсылкой к первым коллекциям модного дома и изумил фанатов. Ретро-наряд дополнило парео с геометрическими принтом и футуристические очки.

"Невероятный купальник"; "Ретро - точно твое"; "Законодательница мод"; Светлана - богиня"; "Самая стильная певица"; "Икона. Хочу купить такой же купальник" , - прокомментировали подписчики.

Напомним, что до этого поклонники оценили смену имиджа звезды: новая стрижка Лободы произвела фурор в сети.

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"Суперзвезда" российской эстрады во всю наслаждается отдыхом в Дубаи и не перестает публиковать "отпускной" фотоотчет в своем Instagram.
 
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