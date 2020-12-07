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Соблазнительная Лобода в ретро-бикини поразила поклонников
07.12.2020 12:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Светлана Лобода удивила фолловеров в Instagram: звезда примерила сексуальный образ, который подчеркнул все достоинства ее фигуры.
© Sputnik / Екатерина Лызлова
Недавно Лобода улетела отдыхать вместе с дочками - Евой и Тильдой. Отпуск в Дубаи проходит для певицы незабываемо: Лобода в откровенном образе
Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую публикацию Лободы в Instagram: на снимке звезда в ретро-бикини позировала на фоне светящихся небоскребов ОАЭ.
Соблазнительный образ, состоящий из черно-белого купальника в полоску от Dior стал отсылкой к первым коллекциям модного дома и изумил фанатов. Ретро-наряд дополнило парео с геометрическими принтом и футуристические очки.
"Невероятный купальник"; "Ретро - точно твое"; "Законодательница мод"; Светлана - богиня"; "Самая стильная певица"; "Икона. Хочу купить такой же купальник" , - прокомментировали подписчики.
Напомним, что до этого поклонники оценили смену имиджа звезды: новая стрижка Лободы
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"Суперзвезда" российской эстрады во всю наслаждается отдыхом в Дубаи и не перестает публиковать "отпускной" фотоотчет в своем Instagram.
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