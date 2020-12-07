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Совет ЕС утвердил глобальный рамочный санкционный механизм за нарушения прав человека

07.12.2020 12:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tass.ru

Он вступит в силу 10 декабря и не будет иметь экстерриториального действия, то есть все ограничения будут действовать только на территории ЕС.

"Режим предусматривает создание глобального черного списка лиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к финансовой системе Евросоюза. Все их активы [в случае обнаружения] в европейских банках подлежат заморозке, резиденты ЕС не имеют права предоставлять этим лицам любые финансовые услуги", - рассказал ТАСС источник в европейских дипломатических кругах.

Структурно этот механизм не будет ничем отличаться от действующих в настоящий момент рестриктивных мер сообщества в области нарушения прав человека в отношении отдельных государств, например Беларуси, Мьянмы, Ирана. Единственное отличие нового режима заключается в том, что с его помощью рестрикции могут быть наложены на гражданина любого государства мира, если Брюссель подозревает его в нарушении прав человека на родине, независимо от того, существует ли санкционный режим ЕС против этого государства.

Все попавшие под санкции могут попытаться опротестовать свое включение в черный список в Европейском суде юстиции в Люксембурге.

 
 
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Он вступит в силу 10 декабря и не будет иметь экстерриториального действия, то есть все ограничения будут действовать только на территории ЕС.
 
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