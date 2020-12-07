Беларусь оказалась в выигрыше благодаря срыву стратегии импортозамещения в России

Источник материала: Ежедневник

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79% импортируемой Россией мясной и молочной продукции произведено в Беларуси. До введения санкций белорусские продукты составляли 39% российского импорта в данной нише.

В августе 2014 года было введено эмбарго на ввоз в Россию ряда товаров из стран Евросоюза. Выпавшие объемы планировалось заместить продуктами собственного производства. Ориентиром стала стратегия импортозамещения, принятая в 2012 году и рассчитанная до 2020 года. Однако ее цели достигнуты не были, пишет Коммерсантъ со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства РФ.

Так, импорт молочной продукции удалось сократить на 20% вместо запланированных ранее 30%, плодоовощной продукции - на 11% (вместо 30%). Непосредственно ввоз овощей снизился на 27%, тогда как должен был снизиться на 70%.

Несколько лучше сложилась ситуация с объемом импорта мяса, который сократился на 65%, что на 2,8 п. п. меньше целевых показателей. По данным главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, Россия ввозила менее 600 тыс. тонн мяса, тогда как в 2000-х годах речь шла о 2,5-3 млн тонн. Кроме того, выросло производство рыбы: в 2019 году в стране было произведено 4,21 тонны лососевых против 3,68 тонны в 2013 году.

По данным НРА, внутреннее производство запрещенных к ввозу из ЕС продуктов в 2019 году в 2,5 раза превышало объем импорта из стран, которые не попали под санкции. Однако импорт такой продукции по-прежнему высок и составляет 30% против 38% в 2013 году. Агентство отметило, что во многом поставки продуктов из ЕС были замещены импортом из Беларуси, которая стала основным поставщиком мяса и молочной продукции. В то же время ряд продукции из стран, попавших под санкции, заменили ввозом продуктов из третьих стран. Так, например, поставки норвежской рыбы заменили поставки из Чили и с Фарерских островов, а Эквадор стал основным поставщиком фруктов в России.

Кроме того, эсперты обращают внимание на реэкспорт продукции через Сербию, Молдавию, Азербайджан и государства ЕАЭС. Из них за год могло быть завезено почти 110 тыс. тонн яблок, или около 15% всего импорта, добавляет эксперт. Китай, отмечает она, может заниматься реэкспортом, например, в поставках миндаля, так как Гонконг — крупный центр торговли этим орехом, выращенным в Калифорнии.