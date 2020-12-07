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Умерла певица Галина Поливанова

07.12.2020 13:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Умерла певица Галина Поливанова
Галина Поливанова. Фото: lubimiygorod.od.ua
Украинская оперная певица, народная артистка Украины Галина Поливанова умерла в Одессе на 92-м году жизни, сообщили в фейсбуке ее коллеги. Судьба этой исполнительницы была связана с Беларусью и с человеком, который повлиял на культуру нашей страны.

Галина Поливанова родилась в 1929 году в Ленинградской области. В 1953-м окончила Одесскую консерваторию и стала работать в местном театре оперы и балета. В 1957-м на Шестом всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве получила премию жюри.

В 1963-м Поливанова стала народной артисткой Украины. В этом же году главным дирижером Одесского театра оперы и балета стал Ярослав Вощак.

У певицы был 12-летний сын Валерий, однако его отец ушел из семьи, когда ребенку не было и года. Это не помешало Вощаку и Поливановой пожениться.

— Какие беседы вели! — вспоминал об отчиме заслуженный артист России Валерий Поливанов, концертмейстер группы ударных оркестра В. Спивакова и Национального филармонического оркестра России. — Хотя я с ним часто спорил: вот-де, джаз, рок, «Битлз» — это круто! Он, мудрая голова, слушал мой лепет про то, что «Бетховен — ерунда», говорил — да-да-да, пройдут годы, посмотрим. Вот я и пришел в итоге к тому, что Бетховен — это гений.

В 1965-м Вощак уехал в Грозный, столицу Чечено-Ингушской АССР. Там стал главным дирижером симфонического оркестра Государственной филармонии. Семья последовала за ним. Поливанова стала солисткой местной филармонии. По приглашению Вощака в Грозный приезжали такие выдающиеся музыканты, как скрипач Леонид Коган, пианисты Генрих Нейгауз, Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, виолончелист Даниил Шафран.

Позже Вощак и Поливанова работали в Воронеже и Казани.

В 1972 году они переехали в Минск. Вощак стал главным дирижером Белорусского театра оперы и балета, где работал до конца жизни. Галина Поливанова стала солисткой нашего театра.

Спустя два года их пути разошлись. Поливанова вернулась в Одессу, где стала преподавать на кафедре сольного пения консерватории и через три года возглавила кафедру, подготовила многих певцов.

Валерий Поливанов работал в оркестре театра под руководством отчима до 1978 года и только после этого перебрался в Москву.
 
Теги: Минск
 
 
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В 1963-м Поливанова стала народной артисткой Украины.
 
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