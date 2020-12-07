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С мужчинами этих знаков зодиака можно «умереть» от скуки

07.12.2020 13:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

С мужчинами этих знаков зодиака можно «умереть» от скуки
Иллюстративное фото
Есть мужчины интересные, есть азартные, а есть такие, с которыми можно «умереть» от скуки. Ужиться с ними смогут только девушки, которые сами не жаждут приключений, не имеют чувства юмора, а лучшим отдыхом считают чтение книги у камина. Но есть у таких скучных мужчин огромный плюс — они надежные и преданные.

Телец


Тельцы, в первую очередь, ценят постоянство и семейные традиции. Они привыкли жить по четкому графику и любые изменения выбывают их из колеи. Мужчины этого знака серьезные личности и очень практичные, преданные своей спутнице. Иметь рядом такого партнера мечта, но только в том случае, если сама девушка не любит приключений и не терпит изменений. Конечно Тельца можно подбить на риск и отправиться во все тяжкие, но это только после нескольких рюмок коньяка. В остальных случаях Телец лучше останется дома.

Дева


Мужчина, рожденный в созвездии Девы, серьезный и строгий, который всегда требует от окружения невозможного. Он не позволит, если его девушка переступит черту и позволит большего, нежели он ей разрешили. Мужчина-Дева живет законом и никогда не нарушает правила. Не потерпит грязи и обмана в своей жизни. А за каждую крошку на столе отчитает так, словно его унизили и заставили языком вымывать полы.

Козерог


Козерог привык жить по установленному графику. Он есть только привычную знакомую пищу и ходит только по проверенным заведениям. Чтобы затянуть его в новое место, необходимо уж очень сильно постараться. В своем партнере ищет подобных качеств. Мужчине-Козерогу нужна серьезная и постоянная девушка. Он не терпит дурацкие шутки и насмешки, а порой кажется уж слишком придирчивым.
 
 
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Тельцы, в первую очередь, ценят постоянство и семейные традиции.
 
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