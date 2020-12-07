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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как чиновники конспектировали заявления Лукашенко о перераспределении полномочий - видеофакт «Полномочия мы перераспределим, добавим кому мало, но и ответственность перейдет...»

Как сообщил Пул Первого, в совещании принимают участие высшие должностные лица, вице-премьеры, министры, руководители областей.— Все настаивают на том, что нужно перераспределение полномочий. Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим, добавим кому мало, но и ответственность перейдет на тех, кто получит эти дополнительные полномочия, —БЕЛТАОн озвучил «самую демократичную схему», которая, по его словам, применяется во всех демократических государствах:— Правительство внесло, парламент согласовал — если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены Всебелорусским народным собранием.На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа. Абсолютно прозрачная, красивая, демократичная схема.Присутствовавшие на совещании чиновники, как обычно, конспектировали заявления Лукашенко.