Линкявичюс призвал ускорить принятие третьего пакета санкций против режима в Беларуси

Европейский союз должен ускорить процесс принятия третьего пакета санкций против режима в Беларуси, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 7 декабря в Брюсселе перед заседанием Совета глав МИД стран Евросоюза.



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Заявление литовского министра по прибытии на заседание транслировалось в прямом эфире на сайте Совета ЕС.

«Сегодня мы как всегда обсудим текущие вопросы, и вопросы эти довольно горячие, — сказал он. — Не скажу, что [такие вопросы] — обычное дело, но, к сожалению, частое. Надеюсь, мы коснемся и вопроса, связанного с Беларусью. Как известно, сейчас обсуждается третий транш санкций. Мы должны ускорить этот процесс и продолжить давление на режим, который не меняет своего поведения и риторики. Это очень прискорбно».

По словам Линкявичюса, народ Беларуси «опустошен, разочарован, устал, но у него сильная воля». И Евросоюз должен «сыграть свою роль» в ситуации с давлением на белорусский режим и помощью белорусскому народу «со всеми вытекающими последствиями».

«Также сегодня очень важный день, потому что через некоторое время мы завершим работу над документом, касающимся прав человека, который мы в Литве называем «списком Магнитского». В некоторых европейских странах тоже есть этот список. Это еще один рычаг давления на тех, кто нарушает права человека. <…> Я надеюсь, что в будущем мы сможем включить [в область его действия] также преступления, связанные с коррупцией, которая, в нашем понимании, напрямую связана с проблемой прав человека, особенно в странах, о которых мы говорим», — заявил Линкявичюс.

3 декабря на Минском форуме заместитель главы генерального директората европейской политики соседства и расширения Еврокомиссии Йерун Виллемс объявил о намерении ЕС в ближайшее время ввести третий пакет санкций против белорусских властей и новый пакет помощи независимым СМИ и гражданскому обществу Беларуси.

Он заявил, что ЕС реагирует на политические события в Беларуси и уже ввел визовые санкции в отношении Александра Лукашенко и иных высокопоставленных должностных лиц, ответственных за подавление акций протестов и фальсификацию выборов. «Но эти меры не повлияют на экономику. Ситуация может измениться с введением третьего пакета санкций, которое мы планируем в ближайшее время», — сказал Виллемс. Эти санкции, по его словам, будут нацелены не только на физических лиц, но и на юридические лица.

2 октября ЕС ввел санкции в отношении примерно 40 белорусских чиновников, «причастных к фальсификации выборов и репрессиям в отношении граждан страны». В список попали члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока.

6 ноября санкционный список был расширен до 59 человек, в него включили Лукашенко. Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов данных лиц.

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