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Илья Шкурин, отказавшийся играть за сборную Беларуси пока у власти Лукашенко, добыл ничью для ЦСКА
Источник материала: Навiны
Белорусский нападающий Илья Шкурин,
Накануне форвард провел первый полный матч в составе «армейцев».
На 54-й минуте Шкурин сравнял счет в матче с «Химками» — 2:2.
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Белорусский нападающий Илья Шкурин, заявивший после президентских выборов о своем отказе приезжать на родину при правлении Александра Лукашенко,
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