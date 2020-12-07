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Илья Шкурин, отказавшийся играть за сборную Беларуси пока у власти Лукашенко, добыл ничью для ЦСКА

07.12.2020 13:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский нападающий Илья Шкурин, заявивший после президентских выборов о своем отказе приезжать на родину при правлении Александра Лукашенко, забил второй гол за московский ЦСКА.

Илья Шкурин, отказавшийся играть за сборную Беларуси пока у власти Лукашенко, добыл ничью для ЦСКА

Накануне форвард провел первый полный матч в составе «армейцев».

На 54-й минуте Шкурин сравнял счет в матче с «Химками» — 2:2.

 

 

 
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Белорусский нападающий Илья Шкурин, заявивший после президентских выборов о своем отказе приезжать на родину при правлении Александра Лукашенко,
 
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