Илья Шкурин, отказавшийся играть за сборную Беларуси пока у власти Лукашенко, добыл ничью для ЦСКА

Белорусский нападающий Илья Шкурин, заявивший после президентских выборов о своем отказе приезжать на родину при правлении Александра Лукашенко, забил второй гол за московский ЦСКА.





Накануне форвард провел первый полный матч в составе «армейцев».

На 54-й минуте Шкурин сравнял счет в матче с «Химками» — 2:2.