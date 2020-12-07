ГАИ перекрыла подъезды к площади Якуба Коласа

Источник материала: Onliner

Сегодня уже с полудня читатели сообщают нам о фактах перекрытия движения в Минске. В частности, определенные неудобства уже возникли в районе площади Якуба Коласа, а также на улице Красной и проспекте Машерова.

— ГАИ начинает перекрывать подъезды к площади Якуба Коласа, — сообщают водители. — На проспекте Машерова уже образовалась пробка из-за перекрытия со стороны улицы Красной.

Въезд на проспект Независимости со стороны улицы Якуба Коласа перекрыт.









Перекрыто движение по улице Якуба Коласа от улицы Сурганова.





Читатели сообщают, что на площади Якуба Коласа не останавливаются автобусы, а вот метро пока работает без изменений.

(будет дополнено)