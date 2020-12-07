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ГАИ перекрыла подъезды к площади Якуба Коласа

07.12.2020 13:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня уже с полудня читатели сообщают нам о фактах перекрытия движения в Минске. В частности, определенные неудобства уже возникли в районе площади Якуба Коласа, а также на улице Красной и проспекте Машерова.

— ГАИ начинает перекрывать подъезды к площади Якуба Коласа, — сообщают водители. — На проспекте Машерова уже образовалась пробка из-за перекрытия со стороны улицы Красной.

Въезд на проспект Независимости со стороны улицы Якуба Коласа перекрыт.

ГАИ перекрыла подъезды к площади Якуба Коласа
ГАИ перекрыла подъезды к площади Якуба Коласа

Перекрыто движение по улице Якуба Коласа от улицы Сурганова.

ГАИ перекрыла подъезды к площади Якуба Коласа

Читатели сообщают, что на площади Якуба Коласа не останавливаются автобусы, а вот метро пока работает без изменений.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня уже с полудня читатели сообщают нам о фактах перекрытия движения в Минске. В частности, определенные неудобства уже возникли в районе площади Якуба Коласа,...
 
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