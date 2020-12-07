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Белорус построил гнома высотой 3,5 метра из старых запчастей. Вот как он выглядит
Источник материала: Onliner
Эта скульптура появилась под Солигорском, на территории открывшейся после реконструкции АЗС вблизи деревни Кулаки. Огромного гнома, который идет на заправку с бочкой, чтобы пополнить запасы топлива, создал скульптор Владимир Каноник (больше его работ можно увидеть
— Когда поступил заказ, то хотелось сделать что-то необычное, креативное, связанное с шахтерской тематикой. За основу создания персонажа я взял придуманный мною же миф: когда здесь только осваивались недра земли, то проходчики обнаружили поселение вот таких существ — гномов-землекопов. Но потом они исчезли. И вдруг один из них пришел на заправку за топливом, поэтому в одной руке у него настоящая 250-литровая бочка. А в другой — кайло, подчеркивающее род его занятий, — объяснил Каноник.
Рядом со скульптурой расположены светящиеся кристаллы, на каске горит фонарик, а в глазах гнома сверкают красные огоньки: по задумке автора, у жителя подземелья зрачки непременно должны быть красными.
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Эта скульптура появилась под Солигорском, на территории открывшейся после реконструкции АЗС вблизи деревни Кулаки. Огромного гнома, который идет на заправку с...
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