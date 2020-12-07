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Белорус построил гнома высотой 3,5 метра из старых запчастей. Вот как он выглядит

07.12.2020 13:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Эта скульптура появилась под Солигорском, на территории открывшейся после реконструкции АЗС вблизи деревни Кулаки. Огромного гнома, который идет на заправку с бочкой, чтобы пополнить запасы топлива, создал скульптор Владимир Каноник (больше его работ можно увидеть здесь). Арт-объект высотой 3,5 метра создана из старых металлических деталей. Подробнее о своей скульптуре автор рассказал mlyn.by.

— Когда поступил заказ, то хотелось сделать что-то необычное, креативное, связанное с шахтерской тематикой. За основу создания персонажа я взял придуманный мною же миф: когда здесь только осваивались недра земли, то проходчики обнаружили поселение вот таких существ — гномов-землекопов. Но потом они исчезли. И вдруг один из них пришел на заправку за топливом, поэтому в одной руке у него настоящая 250-литровая бочка. А в другой — кайло, подчеркивающее род его занятий, — объяснил Каноник.

Белорус построил гнома высотой 3,5 метра из старых запчастей. Вот как он выглядит
Белорус построил гнома высотой 3,5 метра из старых запчастей. Вот как он выглядит

Рядом со скульптурой расположены светящиеся кристаллы, на каске горит фонарик, а в глазах гнома сверкают красные огоньки: по задумке автора, у жителя подземелья зрачки непременно должны быть красными.

Белорус построил гнома высотой 3,5 метра из старых запчастей. Вот как он выглядит

 
 
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Эта скульптура появилась под Солигорском, на территории открывшейся после реконструкции АЗС вблизи деревни Кулаки. Огромного гнома, который идет на заправку с...
 
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