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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в четвертый раз проиграли в Единой лиге ВТБ

07.12.2020 13:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в четвертый раз проиграли в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели четвертое поражение в новом сезоне Единой лиги ВТБ. 

В домашнем поединке с главным фаворитом турнира московским ЦСКА хозяева на равных сражались до середины третьей четверти. Но затем игра у минчан абсолютно разладилась и в итоге они уступили с разницей в 27 очков – 60:87. Самым результативным в составе проигравших стал Максим Салаш. В его активе – 22 очка.

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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели четвертое поражение в новом сезоне Единой лиги ВТБ.  В домашнем поединке с главным фаворитом турнира московским ЦСКА хозяева...
 
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