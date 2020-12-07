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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в четвертый раз проиграли в Единой лиге ВТБ
Источник материала: ОНТ
Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели четвертое поражение в новом сезоне Единой лиги ВТБ.
В домашнем поединке с главным фаворитом турнира московским ЦСКА хозяева на равных сражались до середины третьей четверти. Но затем игра у минчан абсолютно разладилась и в итоге они уступили с разницей в 27 очков – 60:87. Самым результативным в составе проигравших стал Максим Салаш. В его активе – 22 очка.
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели четвертое поражение в новом сезоне Единой лиги ВТБ. В домашнем поединке с главным фаворитом турнира московским ЦСКА хозяева...
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