Кот впервые в жизни увидел снег – его реакция рассмешила Сеть до слез

Источник материала: ОНТ

В интернете набирает популярность видео, на котором кот очень необычно реагирует на снег, пишет портал «Ридус».

На кадрах видно, как хозяйка выпускает на улицу пушистого питомца. Судя по тому, как кот пошел по снегу, принюхиваясь к нему, это явление природы животное увидело впервые в жизни.

«Потом понравится, и с улицы домой не загонишь», «Снег — это лава», «Я так в море первый раз заходил», – написали пользователи Сети в комментариях.

ФОТО: wallpapers.99px.ru

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