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В Испании произошла стычка между антифашистами и ультраправыми
Источник материала: ОНТ
В Барселоне произошла стычка между антифашистами и ультраправыми.
Потасовка произошла между участниками антифашистского движения и сторонниками крайне правой партии. Последние праздновали годовщину ратификации испанской конституции. В какой-то момент начались потасовки. Разгонять толпу пришлось полиции.
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В Барселоне произошла стычка между антифашистами и ультраправыми. Потасовка произошла между участниками антифашистского движения и сторонниками крайне правой...
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