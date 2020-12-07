Еще одна кофейня, не работавшая в «забастовочные» дни, сменила название

Источник материала: Tut.by

Кофейня «32.08. Вечное лето» с улицы Киселева, 28, теперь работает под названием «Мечтатели». Некоторое время место было закрыто, как и часть других из тех, к кому пришли проверки после нерабочих «забастовочных» дней.



Фото: instagram.com/coffee32.08

На прошлой неделе кофейня «32.08. Вечное лето» заработала под другим названием — «Мечтатели». Концепция заведения, насколько нам известно, осталась прежней. Как и график работы: гостей принимают с 9.00 до 22.00. Изменился ли состав владельцев, мы не знаем, так как представители заведения публично не комментируют ситуацию.

«Вечное лето» не работало в несколько «забастовочных» дней этой осенью. В Instagram они писали , что поддерживают забастовку в знак солидарности с рабочими. Позже в заведение (как и к другим коллегам из общепита) пришли проверки, оно закрывалось.

Напомним, в выходные стало известно о смене названий блинной «Дэпо» и кофейни «Лаўка» на улице Октябрьской, теперь они работают как «Кафе 2» и «Кафе 3».