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Еще одна кофейня, не работавшая в «забастовочные» дни, сменила название
Источник материала: Tut.by
Кофейня «32.08. Вечное лето» с улицы Киселева, 28, теперь работает под названием «Мечтатели». Некоторое время место было закрыто, как и часть других из тех, к кому пришли проверки после нерабочих «забастовочных» дней.
На прошлой неделе кофейня «32.08. Вечное лето» заработала под другим названием — «Мечтатели». Концепция заведения, насколько нам известно, осталась прежней. Как и график работы: гостей принимают с 9.00 до 22.00. Изменился ли состав владельцев, мы не знаем, так как представители заведения публично не комментируют ситуацию.
«Вечное лето» не работало в несколько «забастовочных» дней этой осенью. В Instagram они
Напомним, в выходные стало известно о
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Кофейня «32.08. Вечное лето» с улицы Киселева, 28, теперь работает под названием «Мечтатели». Некоторое время место было закрыто, как и часть других из тех, к кому...
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