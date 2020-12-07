«За 2,7 секунды до сотни, но хочу еще быстрее». Минчанин рассказал о своей Audi RS6 мощностью 820 л.с

Источник материала: Tut.by

С виду этот «универсал» Audi — относительно скромный автомобиль. Во всяком случае, он не кричит на всю улицу: «Посмотрите на меня — я нереально крут!». Опытный глаз заметит скромные надписи RS6 и ABT. Это означает, что перед нами культовая спортивная версия, да еще с тюнингом от знаменитой компании ABT. Но под капотом здесь скрыто куда больше, чем может показаться. А динамике позавидует иной суперкар.

Все началось с увлечения уличными гонками

Юрий, владелец этого сверхбыстрого «сарая» когда-то давно, когда понятия «драг-рейсинг» в Беларуси еще не существовало, увлекался уличными гонками.





— Тогда, в 2003 году, у меня была БМВ 750. Никаких заоблачных показателей по мощности она не демонстрировала, но, в общем, была относительно быстрая — пять литров, 300 л.с. Вроде как неплохо. Потом у меня появилась Toyota Celica 2.0 Turbo с полным приводом. С ней уже было интереснее. Там с завода было 225 сил, но при минимальном вмешательстве можно было добиться 300 л.с. В дальнейшем мы делали уже 400−450 л.с. И в конце уже было 470. Не всегда это было удачно — мы поменяли там три мотора, это нормально.

Юрий вспоминает, что тогда это были гонки не на заводских машинах, а все пытались что-то дорабатывать. Приходилось всегда лезть в мотор, потому что просто так поднять мощность в два раза было невозможно. И поскольку в те времена тема тюнинга была еще не очень изведанная, соответственно, ломали моторы постоянно. Стандартная ситуация — это когда после гонок едешь домой уже на эвакуаторе.



До покупки RS6 Юрий ездил на Audi A8 с белым кожаным салоном. Но через пару лет мощности «авоськи» стало не хватать

— Гонял я так года три-четыре — не сказать, что профессионально, скорее в любительских заездах. После того, как очередной мотор накрылся, я это дело забросил. Долгое время быстрых машин у меня не было. В 2017 году я купил пятилетнюю Audi A8. Выбирал ее исключительно по комплектации — гоночные амбиции у меня к тому времени поутихли. Я выбрал машину с мотором 4.2 литра, 373 лошадиных силы. Разгон до сотни у нее был за 5,5 секунды. Вроде как и неплохо, но уже через пару лет стало не хватать. Современные «ваги» с двухлитровыми турбо на стейджах ее «делали» вообще на раз-два. Но машина комфортная, большая, удобная.

Случайно Юрий увидел в интернете ролики россиянина Сергея Герваша, у которого была самая быстрая Audi A8 в мире — с четырехлитровым твин-турбо мотором, «раскачанным» до 825 л.с. Эта машина разгонялась до сотни меньше, чем за три секунды.





— И я подумал, что было бы неплохо поменять мою машину на версию с мотором 4.0. Разница между ними по цене была существенная, пришлось бы доплатить примерно 10 тысяч до нее. Оно вроде как хотелось, но не настолько, чтобы тратить на это деньги. Но вот в прошлом году я приехал на фирменный центр Audi, на замену масла. Это было где-то в октябре-ноябре. А так как я здесь все время обслуживался, то хорошо был знаком с мастером-приемщиком. И вот пока я ждал машину, он мне предложил кое-что показать. Я не понял, что именно, но пошел.

Купил Audi RS6 на эмоциях, практически без проверки

На парковке, где стоят машины, сданные в зачет, скромно пристроилась Audi RS6. Юрий был поражен. В Беларуси ж буквально три автомобиля именно этого поколения. Кстати, с 2013 года Audi RS6 выпускается только с кузовом «универсал». Под капотом у нее — 4-литровый твин-турбо мощность 560 лошадиных сил. Привод, конечно, постоянный полный.





— И вот я смотрю на нее — RS6, да еще в фирменном тюнинге ABT. Что-то внутри начало точить. Я забрал из сервиса свою машину, поехал домой. А RS6 из головы не выходит. Потом думаю: «Да сколько той жизни!». Звоню менеджеру, который занимается продажей машин из trade-in… Через два дня я ее забрал. И самое интересное, что перед покупкой вообще не проверял. Это была дилерская машина, со всей историей обслуживания, один владелец. И по салону, и внешне она была в отличном состоянии.

Уже после того, как Юрий стал полноправным владельцем, он провел техническую ревизию. Все оказалось в порядке. Мотор и коробка были чипованные, стояла фирменная выхлопная система от ABT. Заявленная мощность — 712 лошадиных сил.

— Когда я поехал делать первые замеры, заметил, что машина не едет на свои семьсот лошадей. Непонятно, что это за прикол такой. Логично было предположить, что машина старая, все же 150 тысяч пробега, и с ней что-то не то. Загнали ее на диностенд, она показала всего 605 сил. То есть либо что-то не работает, либо с тюнингом ABT какой-то косяк. Сняли блок управления двигателем от ABT, вернули заводской с родной прошивкой. Показало 559 сил. То есть все, что она по заводу выдает, спустя 150 тысяч пробега не изменилось.

Стало понятно, что никакого толку от тюнингованного блока нет. Его выбросили и «перепрошили» родной на одном из сервисов в Минске. Двигатель вместо стандартных 560 «лошадей» стал выдавать 720. Машина поехала сотню за 3,1 секунду, а время на четверти мили стало 10,7 секунды.

720 «лошадей» было мало — хотелось больше





— Неплохо, но всегда же хочется больше. В июне этого года я ездил на кубок «ВестМоторс» в Липках, и там машина показала лучшее время на «квотере» 10,88 секунды. Это не феноменальный результат, но она объехала всех, кроме трех машин, которые участвовали в битве за подиум. При этом я выступал без лаунч-контроля и объехал BMW M8 Competition, 700-сильный Mercedes GT 63S, Porsche 911, McLaren, Ford Mustang на 800 сил. И проиграл только подготовленным машинам, которые уже приезжают с целыми командами, едут на сликах, заправляются спортивным топливом.

Лаунч-контроль (launch control) — система быстрого старта, при которой водитель нажимает одновременно педали тормоза и газа, удерживая автомобиль на месте и раскручивая двигатель до определенных оборотов. А потом, не отпуская газ, необходимо бросить педаль тормоза. Таким образом обеспечивается максимально эффективный старт с места.

По словам Юрия, потенциал у Audi RS6 вообще очень большой. Есть машины на 1000, 1200 и даже 1400 лошадиных сил, которые при этом остаются на стандартном моторе. Усиливается только коробка передач. Юрий решил двигаться по пути наименьшего вмешательства в заводскую конструкцию. Но кое-что все же пришлось доработать. Одной прошивкой в два раза мощность двигателя не повысишь. Для работы над проектом владелец обратился в одну из московских компаний. Интересно, что там обычно не берут в работу машины с таким пробегом — сложно гарантировать дальнейшую надежность. Но машина Юрия была в таком состоянии, что на нее согласились взяться.

— Большое препятствие для повышения мощности на родных турбинах — это температура воздуха на впуске. Его нужно как-то охлаждать. Было решено поставить дополнительный водяной радиатор. Он понизил температуру градусов на 10−15. Было уже лучше, но все равно не то. Уперлись в турбины. Родные эффективны при мощности до 800 «сил». Дальше не справляются. Решили поставить доработанные турбины, чуть побольше. Между прочим, сделал их парень из Могилева. Еще установили двойной насос в топливный бак, поставили вставки в ТНВД, чтобы поднять давление топлива. Поставили систему водо-метанола для охлаждения топливной смеси. Все это настраивалось, делалась прошивка окончательная. Поставили также спортивные свечи и превентивно поменяли форсунки.





После всех манипуляций на выходе получили 820 лошадиных сил и 1100 крутящего момента. И это на умеренных настройках. Под капотом практически ничего не было тронуто, все осталось по заводу. Дополнительный радиатор охлаждения не виден. Рассмотреть можно только тонкие прозрачные трубочки подачи водо-метанола.

В итоге стоимость таких доработок вылилась примерно в 15−17 тысяч долларов. Но тут важно вот что — за эти деньги автомобиль уже подготовлен к повышению мощности свыше 950 лошадиных сил. По сути для достижения этого уровня нужно лишь поставить доработанные турбины.

Это не машина выходного дня, и не гоночный болид





— Эта машина у меня не то чтобы игрушка, но зимой я на ней не езжу. Это принципиально. Зная, чем поливаются наши дороги, я хочу ее сохранить в том виде, в котором приобрел. Первый владелец не использовал ее зимой, и я не буду. А в остальное время я езжу на ней каждый день на работу. Иногда летним вечером могу байкеров по проспекту погонять, — смеется Юрий.

Сейчас Audi RS6 разгоняется до 100 км/ч за 2,7 секунды с использованием «лаунча» и 3 секунды — просто в режиме «газ в пол» с места. Четверть мили проходит за 10,3 секунды. А что с расходом топлива и, конечно, штрафами за скорость?

— Расход бензина при средней скорости 33 км/ч, то есть это не трассовые режимы, у меня 16 литров. Причем я когда езжу, то люблю нажать на газ, стиль у меня не пенсионерский. Заливаю только «сотый» бензин, мотор полностью настроен под такое октановое число. Можно заправить и 98-й, но тогда уже нельзя ехать на все деньги. Кстати, о деньгах за штрафы. На камеры попадаюсь редко — в навигаторе показываются датчики фотофиксации. Да и тормоза в машине хорошие, — улыбается владелец.

Юрий говорит, что двигатель этой модели очень надежный, даже в таком виде он проедет 300−400 тысяч без особых проблем. У агрегата нет каких-то серьезных болячек. Масло владелец меняет каждые 7 тысяч км. Оно абсолютно стандартное — то, которое предназначено для этого мотора производителем.

820 лошадей тоже оказалось мало





— Весной поеду опять в Москву, буду 900+ сил делать. И надо понимать, что даже такое повышение мощности будет в пределах заводского ресурса. То есть ни мотор, ни коробка не «лягут». Не требуется переборка двигателя, покупка кованных поршней и всего прочего. И самое главное, что у тебя остается полностью гражданская машина. Ей не нужна команда механиков, чтобы стабильно быстро выступать в драг-рейсинге. По сути — приехал из магазина, выгрузил пакеты с продуктами — и «жахнул» четверть мили за 10−10,1 секунды.

Юрий заверил, что после 900 лошадиных сил остановится и будет просто ездить. И продавать машину не собирается.

— Это реально долгоиграющий проект. Да и непонятно, куда после нее пересаживаться? Audi RS6 хороша тем, что сочетает в себе все функции — у нее очень богатая комплектация, она очень комфортная и при этом феноменально мощная.

Audi RS6 в деталях



Спортивные кресла — с комбинированной обшивкой «кожа/замша». Они очень комфортные и при этом отлично удерживают в поворотах



Audi RS6 сохранила строгий и качественный интерьер



Спидометр размечен до 320 км/ч, но максимальная скорость автомобиля гораздо выше



При всей своей мощи Audi RS6 остается удобным и вместительным «универсалом»



21-дюймовые диски тяжеловаты для гонок, но зато выглядят эффектно



Многие элементы фирменного обвеса — из легкого и прочного карбона