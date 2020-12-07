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«Татьяна Николаевна, вы герой нашего времени!»

07.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Татьяна Николаевна, вы герой нашего времени!»

  • 7.12.2020, 13:26
«Татьяна Николаевна, вы герой нашего времени!»

В Белоозерске выпускники школы вступились за учительницу.

В Белоозерске учительницу забрали прямо с урока и осудили по «народной» статье 23.34, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Ее увольняют за «аморальное поведение», так как это уже второй случай. Выпускники решили поддержать своего учителя.

А уволить за аморальное поведение нужно все руководство школы.











Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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В Белоозерске выпускники школы вступились за учительницу.
 
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