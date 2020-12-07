Источник материала: Хартия'97

«Татьяна Николаевна, вы герой нашего времени!» 7.12.2020, 13:26

В Белоозерске выпускники школы вступились за учительницу.

В Белоозерске учительницу забрали прямо с урока и осудили по «народной» статье 23.34, сообщает телеграм-канал «Баста!» .

Ее увольняют за «аморальное поведение», так как это уже второй случай. Выпускники решили поддержать своего учителя.

А уволить за аморальное поведение нужно все руководство школы.









































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