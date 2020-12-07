Источник материала: Хартия'97

В ЕС утвердили «европейский акт Магнитского» 7.12.2020, 13:18

Он предусматривает такие меры, как замораживание активов и запрет на въезд.

Как сообщает "Европейская правда" , об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку.

"Министры иностранных дел ЕС одобрили режим санкций ЕС в области прав человека. Он вступит в силу 10 декабря", - написал он в Twitter.

В октябре Европейская комиссия внесла предложение относительно будущего санкционного механизма ЕС за нарушение прав человека, наподобие Акта Магнитского в США.

Новый санкционный механизм должен ускорить реагирование ЕС на нарушения прав человека во всем мире.

Он предусматривает такие меры, как замораживание активов и запрет на въезд.

and there the EU foreign ministers approved the EU human rights sanctions regime. will enter into force on 10 Dec. #MagnitskyAct #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 7, 2020

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