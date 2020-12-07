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В ЕС утвердили «европейский акт Магнитского»

07.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В ЕС утвердили «европейский акт Магнитского»

  • 7.12.2020, 13:18
В ЕС утвердили «европейский акт Магнитского»

Он предусматривает такие меры, как замораживание активов и запрет на въезд.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку.

"Министры иностранных дел ЕС одобрили режим санкций ЕС в области прав человека. Он вступит в силу 10 декабря", - написал он в Twitter.

В октябре Европейская комиссия внесла предложение относительно будущего санкционного механизма ЕС за нарушение прав человека, наподобие Акта Магнитского в США.

Новый санкционный механизм должен ускорить реагирование ЕС на нарушения прав человека во всем мире.

Он предусматривает такие меры, как замораживание активов и запрет на въезд.

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Он предусматривает такие меры, как замораживание активов и запрет на въезд.
 
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