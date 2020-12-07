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В ЕС утвердили «европейский акт Магнитского»
Источник материала: Хартия'97
В ЕС утвердили «европейский акт Магнитского»
Он предусматривает такие меры, как замораживание активов и запрет на въезд.
Как сообщает
"Министры иностранных дел ЕС одобрили режим санкций ЕС в области прав человека. Он вступит в силу 10 декабря", - написал он в Twitter.
В октябре Европейская комиссия внесла предложение относительно будущего санкционного механизма ЕС за нарушение прав человека, наподобие Акта Магнитского в США.
Новый санкционный механизм должен ускорить реагирование ЕС на нарушения прав человека во всем мире.
Он предусматривает такие меры, как замораживание активов и запрет на въезд.
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Он предусматривает такие меры, как замораживание активов и запрет на въезд.
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