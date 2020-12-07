Источник материала: Хартия'97

Весь мир за нас! 7.12.2020, 13:11

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Солидарность не знает границ.

Акции солидарности с Беларусью в эти выходные прошли во многих странах мира.

В Чикаго провели воскресную акцию солидарности с белорусским народом.

Диаспора белорусов Сиэтла также поддерживает всех небезразличных граждан.





Белорусы с Атланты желают землякам счастливого рождества, сообщает телеграм-канал «Баста!» .





На фото и видео, которые опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%» :

Австралия, Сидней

Великобритания, Лондон

Германия, Берлин

Германия, Дюссельдорф

Израиль, пустыня Негев

Норвегия, Осло

Польша, Белосток

Россия, Санкт-Путербург

США, Миннеаполис

Швеция, Гётеборг





































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