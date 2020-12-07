ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Весь мир за нас!

07.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Весь мир за нас!

  • 7.12.2020, 13:11
  • 1,014
Весь мир за нас!

Солидарность не знает границ.

Акции солидарности с Беларусью в эти выходные прошли во многих странах мира.

В Чикаго провели воскресную акцию солидарности с белорусским народом.

Диаспора белорусов Сиэтла также поддерживает всех небезразличных граждан.


Белорусы с Атланты желают землякам счастливого рождества, сообщает телеграм-канал «Баста!».


На фото и видео, которые опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%»:

Австралия, Сидней

Великобритания, Лондон

Германия, Берлин

Германия, Дюссельдорф

Израиль, пустыня Негев

Норвегия, Осло

Польша, Белосток

Россия, Санкт-Путербург

США, Миннеаполис

Швеция, Гётеборг










Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солидарность не знает границ.
 
Новости дня
Новости разные
 
«За 2,7 секунды до сотни, но хочу еще быстрее». Минчанин рассказал о своей Audi RS6 мощностью 820 л.с
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика