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Весь мир за нас!
Источник материала: Хартия'97
Весь мир за нас!
Солидарность не знает границ.
Акции солидарности с Беларусью в эти выходные прошли во многих странах мира.
В Чикаго провели воскресную акцию солидарности с белорусским народом.
Диаспора белорусов Сиэтла также поддерживает всех небезразличных граждан.
Белорусы с Атланты желают землякам счастливого рождества, сообщает телеграм-канал
На фото и видео, которые опубликовал телеграм-канал
Австралия, Сидней
Великобритания, Лондон
Германия, Берлин
Германия, Дюссельдорф
Израиль, пустыня Негев
Норвегия, Осло
Польша, Белосток
Россия, Санкт-Путербург
США, Миннеаполис
Швеция, Гётеборг
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Солидарность не знает границ.
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