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Пенсионеры и медики вышли на площадь Якуба Коласа в Минске (Онлайн)
Источник материала: Хартия'97
Пенсионеры и медики вышли на площадь Якуба Коласа в Минске (Онлайн)
Лукашисты испугались десятого Марша мудрости.
В Минске пенсионеры и медики вышли на десятый Марш мудрости.
На этот раз пунктом сбора выбрали не Площадь Независимости, а площадь Якуба Коласа.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша мудрости.
12.57 Так выглядело начало движения Марша с площади Якуба Коласа.
12.50 Участники Марша начали движение в центр Минска.
12.45 Каратели пытаются заблокировать Марш, но пенсионеры не сдаются.
12.20 Участники Марша собираются на площади Якуба Коласа.
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Лукашисты испугались десятого Марша мудрости.
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