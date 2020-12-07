Источник материала: Хартия'97

Пенсионеры и медики вышли на площадь Якуба Коласа в Минске (Онлайн) 2 7.12.2020, 12:52

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Архивное фото tut.by

Лукашисты испугались десятого Марша мудрости.

В Минске пенсионеры и медики вышли на десятый Марш мудрости.

На этот раз пунктом сбора выбрали не Площадь Независимости, а площадь Якуба Коласа.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша мудрости.

12.57 Так выглядело начало движения Марша с площади Якуба Коласа.

12.50 Участники Марша начали движение в центр Минска.

12.45 Каратели пытаются заблокировать Марш, но пенсионеры не сдаются.

12.20 Участники Марша собираются на площади Якуба Коласа.





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