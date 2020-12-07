|
Сельсовет в Брестской области вывесил бело-красно-белый флаг
Источник материала: Хартия'97
Сельсовет в Брестской области вывесил бело-красно-белый флаг
Скоро национальные цвета Беларуси будут возвращены на каждое государственное учреждение.
В редакцию телеграм-канала
«Пожалуй, пока один из немногих здравых рассудком органов управления. Но скоро национальные цвета Беларуси будут красоваться над каждым учреждением, где торжествует народная воля», — пишет телеграм-канал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скоро национальные цвета Беларуси будут возвращены на каждое государственное учреждение.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)