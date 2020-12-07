Сотрудник «Нафтана»: «Руководство умалчивает о наличии производственных проблем на нашем производстве»

Источник материала: Салiдарнасць

Высококвалифицированные специалисты предприятия продолжают уходить в стачку.





— Как настоящий гражданин своей страны и представитель свободолюбивого белорусского народа я не могу смотреть на происходящий беспредел в стране в целом и на нашем предприятии в частности. Закон не соблюдается, а переворачивается с ног на голову. У людей нет никакой правовой защиты. Нас хотят сделать безликими и безмолвными, — говорит Игорь Бутовский.

24 года он отработал инженером завода «Полимир» ОАО «Нафтан» и сейчас отмечает, что на предприятии возникла критическая ситуация, недопустимая на опасных объектах.

— Работникам угрожают лишением премий, непродлением контрактов и профмастерства. Некоторых увольняют, грубейше нарушая трудовое законодательство и коллективный договор. Ужесточилась дискриминация членов БНП.

Такая нездоровая ситуация не позволяет работникам в полной мере выполнять свои обязанности, что недопустимо на опасных производственных объектах, — объяснил Игорь Бутовский свое желание поддержать общенациональное стачечное движение.

Ведущий инженер ОАО «Нафтан» по приемке оборудования Юрий Гашев рассказал, что работал на пяти структурных подразделениях разной специфики, что позволило ему в августе обратиться к генеральному директору с предложениями по улучшению социально-экономической ситуации на предприятии.

— Ни на один вопрос мне не ответили, более того, усилилось давление на работников, имеющих активную гражданскую позицию. Приостановлено действие всех договоров, защищающих права рабочих. Руководство умалчивает о наличии производственных проблем ОАО «Нафтан», которое является взрыво- и пожароопасным производством.

Новому директору и председателю Белхимпрофсоюза не нужны ни инженерные, ни экономические, ни социальные улучшения работы завода, — сделал вывод специалист, присоединившись к стачке.

Напомним, недавно с предприятия была уволена активистка Ольга Бритикова, которая указала на отток высококвалифицированных кадров и на неприемлемую для работы моральную обстановку в коллективе.