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В Барановичском районе охотник случайно застрелил из ружья знакомого

07.12.2020 13:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В воскресенье, 6 декабря, 52-летний мужчина, находясь в лесу на территории Барановичского района, выстрелил во время охоты из ружья и случайно попал в своего 68-летнего знакомого. От огнестрельного ранения тот умер на месте. Об этом сообщает Следственный комитет.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса. Он задержан.

Следователи проводят неотложные следственные действия по уголовному делу.

В Барановичском районе охотник случайно застрелил из ружья знакомого

Следственный комитет напоминает:

1) во время охоты производить стрельбу разрешается только предварительно убедившись, что в направлении выстрела нет людей или домашних животных;

2) запрещено производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метра в условиях ограниченной видимости.

 
 
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В воскресенье, 6 декабря, 52-летний мужчина, находясь в лесу на территории Барановичского района, выстрелил во время охоты из ружья и случайно попал в своего...
 
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