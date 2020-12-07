Победителем этапа чемпионата мира Формулы-1 в Бахрейне стал пилот команды «Рэйсинг Пойнт» Серхио Перес

Источник материала: ОНТ

В Бахрейне завершился этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Сахира.

Победителем гонки стал пилот команды «Рэйсинг Пойнт» Серхио Перес, второе место у гонщика «Рено» Эстебана Окона, тройку лучших замкнул напарник Переса — Лэнс Стролл. Для лидера общего зачета Кубка конструкторов «Мерседеса» гонка стала провальной. Джордж Расселл, заменявший в составе немецкой команды Льюиса Хэмилтона, финишировал только девятым. Вальтери Боттас допустил несколько ошибок и стал восьмым.

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