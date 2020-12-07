В Минске машина сбила женщину с ребенком на переходе

Источник материала: ОНТ

Минске машина сбила женщину с ребенком на переходе" class="one-news__figure-img">

В Минске автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Женщину доставили в медучреждение для осмотра. Ребенка медики скорой помощи осмотрела на месте аварии.

По факту ДТП проводится проверка.

ФОТО: БЕЛТА





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