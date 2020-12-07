Источник материала: ОНТ

В чемпионате России по футболу проходит 17-й тур. ЦСКА Виктора Гончаренко потерял очки в противостоянии с «Химками».

Поединок завершился вничью – 2:2. На 40-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В начале второго тайма Илья Кухарчук исправил положение. Почти сразу Резиуан Мирзов вывел гостей вперёд. Но ЦСКА спас белорусский форвард Илья Шкурин, которому ассистировал Чидера Эджуке. В 17 матчах ЦСКА набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Лидируют «Зенит» и «Спартак».

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