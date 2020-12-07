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Глава МИД Украины выступил против экономических санкций в отношении Беларуси

07.12.2020 14:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не видит необходимости в введении экономических санкций в отношении Беларуси.

"Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Беларуси, то я пока против любых экономических санкций в отношении белорусских компаний или секторов экономики. У нас с Беларусью есть принципиальные политические разногласия, но я не вижу по состоянию на сейчас, подчеркиваю, по состоянию на сейчас фундаментальной необходимости для экономических санкций", - сказал министр в интервью РБК.

По его словам, торговля одинаково важна для обеих стран. "Будем следовать этой логике. Мы, напомню, сразу заняли четкую позицию и идем синхронно с Евросоюзом и в плане защиты прав человека и осуждения насилия, и в плане требований демократических преобразований в Белоруссии. Для изменения этой позиции я не вижу сейчас никаких предпосылок", - сказал глава МИД.

«Украина однозначно на стороне белорусского народа. И мы верим в то, что на свободных выборах, которые когда-то состоятся, народ изберет своих легитимных представителей. Сейчас госпожу Тихановскую наши партнеры видят ключевым лидером оппозиции. Я не отрицаю этого факта и готов к разговору с ней", - добавил министр.

 
 
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не видит необходимости в введении экономических санкций в отношении Беларуси.
 
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