Глава МИД Украины выступил против экономических санкций в отношении Беларуси

Источник материала: АФН

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не видит необходимости в введении экономических санкций в отношении Беларуси.

"Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Беларуси, то я пока против любых экономических санкций в отношении белорусских компаний или секторов экономики. У нас с Беларусью есть принципиальные политические разногласия, но я не вижу по состоянию на сейчас, подчеркиваю, по состоянию на сейчас фундаментальной необходимости для экономических санкций", - сказал министр в интервью РБК.

По его словам, торговля одинаково важна для обеих стран. "Будем следовать этой логике. Мы, напомню, сразу заняли четкую позицию и идем синхронно с Евросоюзом и в плане защиты прав человека и осуждения насилия, и в плане требований демократических преобразований в Белоруссии. Для изменения этой позиции я не вижу сейчас никаких предпосылок", - сказал глава МИД.

«Украина однозначно на стороне белорусского народа. И мы верим в то, что на свободных выборах, которые когда-то состоятся, народ изберет своих легитимных представителей. Сейчас госпожу Тихановскую наши партнеры видят ключевым лидером оппозиции. Я не отрицаю этого факта и готов к разговору с ней", - добавил министр.