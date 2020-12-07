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"Света, руби swift! Иначе нас ждёт ад" Что беларусы думают об отключении SWIFT

07.12.2020 14:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Платформа «Голос» провела народное голосование о том, поддерживают ли беларусы отключение финансовой системы Беларуси от SWIFT для давления на режим Лукашенко.

"Света, руби swift! Иначе нас ждёт ад" Что беларусы думают об отключении SWIFT
Несмотря на то, что беларусы оказались перед сложным выбором, стоит ли гипотетическая победа в ускоренном режиме таких жертв, 64% опрошенных все же сказали "да".

The Village Беларусь посмотрел, какие эмоциональные и рациональные причины заставили граждан быть за и против.

Евгений Липкович, блогер

— Какая альтернатива отключению SWIFT: 

- Получить 15 суток за то, что кинул снежком в ментов? За флаг на балконе?
- Смотреть азаренков по ТВ?
- Восторгаться депутаткой Василевич?
- Слушать мемуары Качановой про лебеду?
- Читать интервью Караника?
- Ездить в автозаке, быть до смерти избитым в РОВД?
- Носить передачи в Жодино?
- Сидеть с отключённым интернетом?
- Ждать, что отрубят воду и отопление?
- Схлопотать дубинкой и стать фигурантом уголовного дела?
-Платить штрафы ни за что?
- Пить с горя «массандру»?
- И терпеть, терпеть, терпеть, терпеть…

Вадим Иосуб, старший финансовый аналитик компании «Альпари»

— Перспектива отключения беларуских банков от SWIFT выглядит маловероятной. Потому что в мире случилось всего лишь несколько прецедентов. Это блокировка всех северокорейских банков и части (14-ти из 30-ти) иранских.

В обоих случаях главной причиной отключения стало подозрения мирового сообщества в том, что эти банки обслуживали и финансировали производство ядерного оружия.

В подобном финансировании беларуские банки пока не подозреваются. Те политические проблемы, которые у нас объективно существуют (речь может идти о нелегитимности власти, о незаконности выборов, об отсутствии демократии и применения необоснованного насилия к мирному населению), еще никогда не были основанием для отключения банков от SWIFT. И не факт, что Беларусь станет первым примером.


Кася Коваленок-Глуховская, медицинский психолог

— Дом, который разрушит SWIFT? Думаю, проблема в том, что мы все хотим избавиться от дракона, но не готовы на собственные жертвы.

Дракон ест наших коров, овец и нас самих иногда, если быть неосторожным, «но ест нас он всё-таки редко» да и вообще «он не злой в душе, ведь только потенциальных врагов испепелять — это самооборона»…

Когда в страну приходит чума, дракон все равно наказывает выходить работать в поле и даже проводить фестивали, деревенские праздники. Лечиться водкой, баней, трудом до семи потов. Люди болеют всё больше. Люди понимают, что дракон думает о них как о скоте, а скот он, напомню, ест.

Когда дракон начинает уничтожать недовольных, приходит на ум отчаянный план: давайте мы всех коров и овец своих перебьём, чтоб он сдох от голода или улетел. Понимают люди: и они будут тогда голодать. И они могут умереть. У дракона вон сколько жира под чешуёй. А вдруг ему соседние страны из вредности приведут скот? А вдруг умрем только мы.

И дракон остается.

Я не знаю, как правильно. Аллегории — это всегда обман, иллюзия схожести. Если отключат SWIFT, вся моя семья потеряет доходы, а я останусь без средств в чужой стране, все еще ожидая документы. Других карт, не Visa и не MasterCard, у меня нет.

Есть растерянность и страх. Но дракона я боюсь больше.




Если отключение SWIFT заставит Кочанову заткнуться, то shut up and take my money

Вчера я долго думал касательно отключения Swift. А сегодня ещё раз перечитал заголовки новостей, подумал о Хиженковой и проголосовал. При любых раскладах лучше не будет. Но может быть дольше.


Света, руби swift! Иначе нас ждёт ад

После этих статей даже не хочется спорить, нормально ли отключать SWIFT или нет. Я бы рубанул и ток, и газ, и интернет, и воду, лишь бы растормошились уже.
 
Теги: Новости
 
 
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Платформа «Голос» провела народное голосование о том, поддерживают ли беларусы отключение финансовой системы Беларуси от SWIFT для давления на режим Лукашенко.
 
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