Каким должен быть 2021 год по версии Лукашенко - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости всех, кого касается экономический блок, чтобы подвести итоги текущего года и поговорить о планах на 2021-й. Программу работы на пятилетку решено было сегодня не обсуждать, а вернуться к ней в начале следующего года.

Именно грядущий год сегодня решено было скрупулезно рассмотреть. Речь зашла о перераспределении президентских полномочий.

"Все настаивают на том, что нужно перераспределение полномочий, я всегда добавлял - ну, полномочия мы перераспределим, добавим, кому мало, но и ответственность перейдет на тех, кто получит эти полномочия", - отметил Лукашенко.

Он предложил схему - "самую демократичную" - реализации этого плана.

"Во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал, если это закон, глава государства его подписывает. Или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены пять лет назад всебелорусским народным собранием. На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народов", - сказал Лукашенко.

Заговорили и о ценах. Правительство предлагает в будущем году сосредоточиться на социальной стабильности, заняться ростом доходов белорусов и сдерживанием цен на социально значимые товары.

Лукашенко добавил - цены не должны расти и на другие товары.

"А кто сказал, что холодильники и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами? Они тоже значимы. Сдерживание цен - выработать нужно раз и навсегда механизм этого сдерживания - должен идти по всем направлениям и параметрам. А то получается, что крестьян мы сдерживаем - в основном же это вопрос продовольствия - а всем остальным вольница", - возмутился Лукашенко.

Смотрите на видео, какие планы на 2021 год сегодня строили во Дворце Независимости.

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