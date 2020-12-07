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Как магнит: у Меган Маркл и принца Гарри появились новые звездные соседи
07.12.2020 14:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принца Гарри и его жену Меган Маркл можно официально считать "магнитами для селебрити": после того, как пара переехала в США, внимание к их жилому району возросло в несколько раз.
© Photo : Victoria Jones
После переезда в Калифорнию герцоги поселились в знаменитой Санта-Барбаре - в районе Монтесито. Тогда многие звезды попытались наладить связь с супругами: среди них Адель и Джей Ло. Резко возрос и спрос на дома поблизости, а самые скандальные знаменитости выстроились в очередь на недвижимость "как у Маркл и принца".
Как сообщило издание The Wall Street Journal, новой соседкой Меган Маркл и принца Гарри стала телеведущая Эллен ДеДженерес, которая недавно оказалась в центре скандала из-за дискриминации.
По словам источников издания, ведущая и ее жена Порша выкупили роскошный особняк у комика Денниса Миллера за $49 миллионов. В распоряжении семьи будет несколько акров земли с домом, прудом и личным амбаром.
Напомним, что неподалеку от герцогов Сассекских также живут ведущая Опра Уинфри, актерская чета Мила Кунис и Эштон Катчер, актеры Том Круз, Натали Портман и другие звезды.
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Создается впечатление, что весь "голливудский бомонд" так и норовит приблизиться к самой мятежной паре королевства.
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