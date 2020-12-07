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Отток банковских вкладов зафиксирован в третьем квартале
07.12.2020 14:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: grodnonews.by
Срочные банковские вклады физлиц в III квартале 2020 года снизились на 6,5% и на 1 октября составили 17,6 млрд рублей.
Как сообщает
Срочные вклады в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) составили 12,94 млрд (73,4% вкладов). По сравнению с 1 июля они уменьшились на 758 млн рублей, или на 5,5%.
Снижение объема вкладов произошло преимущественно за счет вкладчиков-женщин, которые разместили денежных средств в третьем квартале на 765,5 рублей млн меньше, чем во втором (что составляет 63% от общего объема снижения вкладов).
Среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет, разместившую в банках 9,89 тыс. рублей, и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет с вкладом 11,84 тыс.рублей.
В III квартале наблюдалось сокращение доли отзывных вкладов, которая составила 31,6% против 33,5% на 1 июля.
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Срочные банковские вклады физлиц в III квартале 2020 года снизились на 6,5% и на 1 октября составили 17,6 млрд рублей.
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