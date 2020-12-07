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На парламентских выборах в Венесуэле побеждает пропрезидентская коалиция

07.12.2020 14:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Венесуэлы. В Венесуэле подводят итоги парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коалиция «Великий патриотический полюс», которую возглавляет пропрезидентская Единая социалистическая партия, набирает почти 68 % голосов.  

На парламентских выборах в Венесуэле побеждает пропрезидентская коалиция

Далее идет оппозиционное объединение партий «Демократический альянс», за которую свои голоса отдали около 18 % граждан Венесуэлы.  

Общая явка избирателей составила 31 %. По итогам выборов будут избраны 227 членов Национальной ассамблеи.  

На парламентских выборах в Венесуэле побеждает пропрезидентская коалиция

Напомним, на места в парламенте претендовали 14 тысяч кандидатов от 107 политических сил.  

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Новости Венесуэлы. В Венесуэле подводят итоги парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коалиция «Великий патриотический полюс»,...
 
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