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На парламентских выборах в Венесуэле побеждает пропрезидентская коалиция
Источник материала: СТВ
Новости Венесуэлы. В Венесуэле подводят итоги парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Далее идет оппозиционное объединение партий «Демократический альянс», за которую свои голоса отдали около 18 % граждан Венесуэлы.
Общая явка избирателей составила 31 %. По итогам выборов будут избраны 227 членов Национальной ассамблеи.
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Новости Венесуэлы. В Венесуэле подводят итоги парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коалиция «Великий патриотический полюс»,...
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