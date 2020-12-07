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В Астрахани 18 детей попали в больницу после посещения бассейна. Вероятно, они отравились хлором

07.12.2020 14:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Астрахани 18 детей попали в больницу после посещения бассейна в спортивном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шестеро находятся в реанимации.  

За помощью к медикам обратились и трое взрослых, двоих из них после осмотра госпитализировали. Скорее всего все они отравились хлором.  

В Астрахани 18 детей попали в больницу после посещения бассейна. Вероятно, они отравились хлором

По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ.  

Следственный комитет возбудил уголовное дело.  

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Новости России. В Астрахани 18 детей попали в больницу после посещения бассейна в спортивном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шестеро...
 
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