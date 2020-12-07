В Астрахани 18 детей попали в больницу после посещения бассейна. Вероятно, они отравились хлором

Источник материала: СТВ

Новости России. В Астрахани 18 детей попали в больницу после посещения бассейна в спортивном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шестеро находятся в реанимации.

За помощью к медикам обратились и трое взрослых, двоих из них после осмотра госпитализировали. Скорее всего все они отравились хлором.





По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ.