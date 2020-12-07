Источник материала: Хартия'97

Forbes: Действия Лукашенко закончатся для него плачевно 7.12.2020, 14:10

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Дефолт белорусской экономики может наступить в самое ближайшее время.

В сентябре Россия помогла немного замедлить падение режима Александра Лукашенко, заплатив за это подрывом собственной репутации среди граждан Беларуси. Однако попытки любой ценой продлить статус-кво с каждым днем повергают белорусскую экономику во все более глубокий кризис, а намерения узурпатора «всех перехитрить» могут закончится плачевно, пишет на сайте Forbes политолог Дмитрий Болкунец.

Итоги президентских выборов в Беларуси спровоцировали крупнейший в истории страны политический кризис, вызванный исключительно внутренними причинами. Молодежь, выросшая в постсоветскую эпоху, воспринимает Лукашенко как человека из прошлого, — у них другие ценности и мировоззренческие установки.

Средний возраст жителей Беларуси составляет около 40 лет, 26 из которых они живут под руководством одного человека. Накопившаяся усталость от несменяемой власти, застой во всех сферах общества, отсутствие социальных лифтов, недопуск альтернативных кандидатов к выборам, аресты оппозиционных политиков на протяжении нескольких месяцев усиливали раздражение в обществе.

Спусковым крючком стали жестокие действия власти по разгону протестов 9-11 августа. Впервые со времен Второй Мировой войны в Минске на улицах гремели взрывы. По разным оценкам, в первые недели протестные марши собирали в Минске и других городах от 400 000 до 600 000 человек. Имевшие место забастовки на некоторых предприятиях привели к сокращению производства продукции.

В ответ на протест белорусские власти запустили маховик репрессий. По оценкам правозащитников, с начала акций протеста были задержаны свыше 30 000 человек, как минимум 8 погибли. В тюрьмах находятся около 200 политических заключенных.

Однако, вероятно, сценарий полной консервации статус-кво не устраивает даже тех, кто делает ставку на постепенное угасание протестной активности. Показательным был недавний визит в Беларусь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передавшего «привет от Владимира Владимировича» и напомнившего, что Москва ждет от Минска «конституционной реформы».

Для Москвы белорусский политический кризис стал отчасти неожиданным, несмотря на прогнозы аналитиков, которые еще в июне предсказывали масштабные протесты.

Поддержка Лукашенко со стороны Кремля спровоцировала снижение доверия к российской власти в Беларуси.

Для преодоления белорусского политического кризиса необходимы значительные финансовые ресурсы. Белорусское правительство не имеет источников финансирования и политической воли для проведения экономических реформ. В условиях ужесточения санкций со стороны Запада Беларусь столкнется с ограничениями внешнего заимствования, что приведет к сокращению золотовалютных резервов.

Уже в течение ближайших месяцев Беларусь может столкнуться с валютно-финансовым кризисом и угрозой дефолта. Отток человеческого и финансового капитала из IT-кластера, ограничение доступа к кредитным ресурсам приведет к макроэкономической нестабильности. Это вызовет высокую инфляцию, девальвацию национальной валюты, а также может спровоцировать кризис банковской системы.

Вследствие политического кризиса суверенный кредитный рейтинг опустится до мусорного уровня. Высокая стоимость обслуживания государственного долга Беларуси еще больше возрастет, что приведет к повышению налоговой нагрузки, снижению государственных расходов и падению объема предоставляемых государством услуг и их качества.

Пока Лукашенко будет оставаться во главе государства, инвесторы вряд ли будут готовы вкладывать в белорусскую экономику, а рынки западного капитала будут закрыты.

Экономический кризис может спровоцировать новую волну политического кризиса и социальной нестабильности, а значит, и новую волну масштабных протестов.

Россия частично может реструктуризировать внешний долг Беларуси, чтобы не допустить сильного обвала валюты, но это не решит проблемы доверия к Лукашенко в белорусском обществе. Кредит, выданный Виктору Януковичу в декабре 2013 года, его не спас.

В российском обществе распространены мнения, что слабого Лукашенко можно склонить к «углубленной интеграции» и побудить подписать «дорожные карты» в рамках «союзного государства». Это, вероятно, является заблуждением.

Любые международные договоры, подписанные руководителем, не имеющим легитимности, могут быть поставлены под сомнение частью белорусского общества и спровоцировать антироссийские волнения. Также это может стать поводом для новых санкций со стороны Запада в адрес России.

Россия как никто другой заинтересована в скорейшем разрешении политического кризиса в Беларуси, особенно в преддверии парламентских выборов 2021 года.

Попытки Лукашенко снова «всех развести» и «перехитрить» могут закончиться для него плачевно.

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