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Водный кризис в Крыму: в Ялте фиксируют худшую в истории ситуацию

07.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Водный кризис в Крыму: в Ялте фиксируют худшую в истории ситуацию

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  • 7.12.2020, 13:59
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Водный кризис в Крыму: в Ялте фиксируют худшую в истории ситуацию

Жители города будут получать воду по графику.

В городе Ялта, на временно оккупированном Российской Федерацией украинском полуострове Крым, местная администрация вводит график подачи воды, ее планируют подавать по три часа утром и вечером. В то же время, уровень воды в местных хранилищах опустился до исторического минимума – 17%. Об этом заявил так называемый «министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма» Дмитрий Черняев, говорится в сообщении российского информационного агентства «Интерфакс».

«С 14 декабря администрация города планирует приступить к снижению подачи воды… со следующего понедельника переход на график подачи по три часа утром и три часа в вечернее время», – сказал оккупант.

По его словам, сейчас для Ялты ищут новые источники водоснабжения. Есть два варианта – подача артезианской воды и строительство опреснительной установки.

Уровень наполнения двух водохранилищ Ялтинского региона опустился до исторического минимума – 17%. Еще в начале лета было 70%. При этом притока не наблюдается, что нетипично для ноября. В связи с этим с 27 ноября воду начали отключать по ночам.

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