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Ученые развеяли популярный миф о диетах

07.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые развеяли популярный миф о диетах

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  • 7.12.2020, 13:33
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Ученые развеяли популярный миф о диетах

Исследователи подчеркивают, что единственный верный способ похудеть — создать дефицит калорий.

В середине 90-х годов появилась очень популярная диета по группе крови. Несмотря на то, что многие люди придерживались специального рациона и были уверены, что именно он помогает им худеть, научная сторона такого питания оставалась спорной. Новое исследование предоставило конкретные доказательства того, что такая диета не работает, пишет «Популярная механика».

Исследователи подчеркивают, что единственный верный способ похудеть — создать дефицит калорий. Он может быть задан и в рамках диеты по группе крови, но это не значит, что ваша кровь как-то влияет на процесс потери веса

Диета по группе крови предполагает, что существует всего четыре типа питания, которые соответствует группе крови человека. Например, люди типа O (I группа крови) должны отдавать предпочтение еде с высоким содержанием животных белков, а те, кто относятся к типу A (II группа крови), наоборот, должны присмотреться к растительной пище. Эту систему предложил Питер Д’Адамо, его книга «Ешь правильно для своего типа» разошлась миллионными тиражами, а предложенные диетические методы остаются популярными до сих пор.

Однако результаты последнего исследования полностью опровергают эффективность такого питания. В новой работе приняли участие более 200 человек с избыточным весом, ученые распределили их на две группы случайным образом. Первая руппа придерживалась вегетарианской диеты с низким содержанием жиров в течение 16 недель, контрольная же группа не меняла свой тип питания.

В ходе эксперимента ученые заметили, что растительное диетическое вмешательство увеличивало метаболическую активность после еды примерно на 20%. Это привело к повышению чувствительности к инсулину и снижению веса у людей из первой группы.

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Исследователи подчеркивают, что единственный верный способ похудеть — создать дефицит калорий.
 
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