Источник материала: Хартия'97

Ученые развеяли популярный миф о диетах 8 7.12.2020, 13:33

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Исследователи подчеркивают, что единственный верный способ похудеть — создать дефицит калорий.

В середине 90-х годов появилась очень популярная диета по группе крови. Несмотря на то, что многие люди придерживались специального рациона и были уверены, что именно он помогает им худеть, научная сторона такого питания оставалась спорной. Новое исследование предоставило конкретные доказательства того, что такая диета не работает, пишет «Популярная механика» .

Исследователи подчеркивают, что единственный верный способ похудеть — создать дефицит калорий. Он может быть задан и в рамках диеты по группе крови, но это не значит, что ваша кровь как-то влияет на процесс потери веса

Диета по группе крови предполагает, что существует всего четыре типа питания, которые соответствует группе крови человека. Например, люди типа O (I группа крови) должны отдавать предпочтение еде с высоким содержанием животных белков, а те, кто относятся к типу A (II группа крови), наоборот, должны присмотреться к растительной пище. Эту систему предложил Питер Д’Адамо, его книга «Ешь правильно для своего типа» разошлась миллионными тиражами, а предложенные диетические методы остаются популярными до сих пор.

Однако результаты последнего исследования полностью опровергают эффективность такого питания. В новой работе приняли участие более 200 человек с избыточным весом, ученые распределили их на две группы случайным образом. Первая руппа придерживалась вегетарианской диеты с низким содержанием жиров в течение 16 недель, контрольная же группа не меняла свой тип питания.

В ходе эксперимента ученые заметили, что растительное диетическое вмешательство увеличивало метаболическую активность после еды примерно на 20%. Это привело к повышению чувствительности к инсулину и снижению веса у людей из первой группы.

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