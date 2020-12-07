Фахверк, красная черепица, но в современном стиле. Вот какой интересный дом построили в Польше

Источник материала: Tut.by

Этот стильный дом находится в Польше, в живописном месте в Мазурии с видом на Рынское озеро. Его спроектировала и реализовала архитектурное бюро doomo studio в этом году, пишет archinea.pl. Архитекторы за основу взяли местные строительные традиции (фахверк, классическая красная черепица, дерево), но в современной интерпретации. Получилось интересно.





Проект дома нужно рассматривать в комплексе с рядом стоящим гаражом. Оба здания стоят по отношению друг к дугу под углом, что стало результатом планировки входа на участок и оптимального открытия самого большого остекления на юг.









Фасад дома четко разделен по цвету и материалу на две части. Нижний, где использовалась светлая штукатурка с разбивкой поперечным рустом — отсылка на местную традицию строительства фахверковых стен.





Верх стен и фронтоны зашиты деревом с диагональной раскладкой. Такая же облицовка была применена на передней стене гаража. Крыши зданий сделаны с одинаковым углом скатов и покрыты натуральной плоской черепицей кирпично-красного цвета.









Вся отделка фасада и крыши, а также традиционная форма зданий напрямую связаны с местными строительными и архитектурными традициями.





Интерьеры представляют собой современную динамичную цветовую композицию.





Деревянная облицовка относится к внешней форме, бетон придает интерьеру оригинальность, строгость, а яркие синие цвета удивительно оживляют пространство.





Все успокаивают белые оштукатуренные поверхности, контрастирующие с черными балюстрадами и оконными рамами, открывая интерьер необыкновенному ландшафту. Видимые элементы стропильной фермы придают интерьеру колорит и атмосферу.





Двухэтажная высокая жилая площадь создает комфортное пространство для проведения времени жильцами дома.