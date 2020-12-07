ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фахверк, красная черепица, но в современном стиле. Вот какой интересный дом построили в Польше

07.12.2020 14:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Этот стильный дом находится в Польше, в живописном месте в Мазурии с видом на Рынское озеро. Его спроектировала и реализовала архитектурное бюро doomo studio в этом году, пишет archinea.pl. Архитекторы за основу взяли местные строительные традиции (фахверк, классическая красная черепица, дерево), но в современной интерпретации. Получилось интересно.


Проект дома нужно рассматривать в комплексе с рядом стоящим гаражом. Оба здания стоят по отношению друг к дугу под углом, что стало результатом планировки входа на участок и оптимального открытия самого большого остекления на юг.


Фасад дома четко разделен по цвету и материалу на две части. Нижний, где использовалась светлая штукатурка с разбивкой поперечным рустом — отсылка на местную традицию строительства фахверковых стен.


Верх стен и фронтоны зашиты деревом с диагональной раскладкой. Такая же облицовка была применена на передней стене гаража. Крыши зданий сделаны с одинаковым углом скатов и покрыты натуральной плоской черепицей кирпично-красного цвета.



Вся отделка фасада и крыши, а также традиционная форма зданий напрямую связаны с местными строительными и архитектурными традициями.


Интерьеры представляют собой современную динамичную цветовую композицию.


Деревянная облицовка относится к внешней форме, бетон придает интерьеру оригинальность, строгость, а яркие синие цвета удивительно оживляют пространство.


Все успокаивают белые оштукатуренные поверхности, контрастирующие с черными балюстрадами и оконными рамами, открывая интерьер необыкновенному ландшафту. Видимые элементы стропильной фермы придают интерьеру колорит и атмосферу.


Двухэтажная высокая жилая площадь создает комфортное пространство для проведения времени жильцами дома.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Пока пессимисты сдают валюту, ее следует покупать. Рассказываем, почему?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика