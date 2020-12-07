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СХТ объявил о временном прекращении работы

07.12.2020 14:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Современный художественный театр объявил о временном прекращении работы. Об этом представители СХТ написали в Facebook и попросили зрителей не возвращать билеты на спектакли, если это возможно, а отложить визит в театр до возобновления показов.


Денис Дудинский в спектакле «Дракон». Фото предоставлено СХТ, снимок использован в качестве иллюстрации

Представители Современного художественного театра написали, что без гастрольного удостоверения на каждый спектакль не могут его показывать, а «гастрольки» им не подписывают уже два месяца.

— Мы пять раз уже подавали запрос, но каждый раз находится причина на отказ, — пишут в СХТ. — В результате в ноябре мы показали один спектакль из семи заявленных. На декабрь ответа нет, хотя наш администратор уточняет [о разрешении] каждое утро и в конце рабочего дня.

Представители театра напомнили, что СХТ 15 лет, с момента своего открытия, существует без государственной поддержки, так как является негосударственным театром и не финансируется никакой структурой или организацией.

— Для нашего театра наступают непростые времена. Все эти годы мы выживали только за счет своей деятельности, то есть за счет зрителей и купленных ими билетов. Сейчас наша деятельность прекращается по не зависящим от нас причинам (на время). Мы надеемся, что найдутся здравомыслящие люди, которые смогут объяснить, почему нам запрещают работать и скоро ли мы вернемся к показам спектаклей. Пока эти вопросы остаются открытыми.

Представители театра также обратились к зрителям с просьбой не возвращать билеты на спектакли, если это возможно, а отложить визит в театр до возобновления показов. Все билеты будут действительны на спектакли до декабря 2021 года.

В репертуаре СХТ несколько десятков спектаклей, все годы с момента основания актеры выступали на сцене КЗ «Минск».

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Теги: Минск
 
 
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Современный художественный театр объявил о временном прекращении работы. Об этом представители СХТ написали в Facebook и попросили зрителей не возвращать билеты на...
 
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