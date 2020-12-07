Toyota готовит электрический кроссовер для европейского рынка

Источник материала: Tut.by

До сих пор Toyota массово выпускала гибридные модели и продвигала водородные установки, а развитию батарейных электромобилей внимания уделяла мало. Однако еще в прошлом году концерн обнародовал план наступления в электромобильном сегменте, который предусматривает вывод на рынок целого семейства новых моделей на платформе e-TNGA.





Напомним, что эту архитектуру с унифицированными компонентами Toyota разрабатывает совместно с Subaru. На ней японцы построят более десятка моделей разных размеров, с передним, полным или задним приводом. Среди них будет как минимум шесть кроссоверов, а первенцем станет «паркетник», по габаритам сопоставимый с RAV4. Сегодня компания обнародовала первый тизер с изображением силуэта будущей новинки, который, впрочем, внешность машины передает весьма условно. Тем не менее речь наверняка идет о той же «электричке», которая под маркой Subaru была представлена в начале года в виде полноразмерного макета.





Имя будущего электрокроссовера пока также неизвестно, но ранее Toyota зарегистрировала для своих моделей все индексы от BZ1 до BZ5, так что не исключено, что новый «паркетник» будет относиться как раз к перспективному BZ-семейству. Также известно, что выпуск электрокара наладят в Японии. Больше информации о машине Toyota собирается предоставить в «ближайшие месяцы».