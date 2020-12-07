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Toyota готовит электрический кроссовер для европейского рынка
Источник материала: Tut.by
До сих пор Toyota массово выпускала гибридные модели и продвигала водородные установки, а развитию батарейных электромобилей внимания уделяла мало. Однако еще в прошлом году концерн обнародовал
Напомним, что эту
Имя будущего электрокроссовера пока также неизвестно, но ранее Toyota зарегистрировала для своих моделей все индексы от BZ1 до BZ5, так что не исключено, что новый «паркетник» будет относиться как раз к перспективному BZ-семейству. Также известно, что выпуск электрокара наладят в Японии. Больше информации о машине Toyota собирается предоставить в «ближайшие месяцы».
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Toyota опубликовала первый тизер будущей электрической модели, разрабатываемой совместно с Subaru на платформе e-TNGA.
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