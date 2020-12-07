ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Взгляните, как выглядит дом Ильи Авербуха

07.12.2020 14:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

ELLE Decoration побывал в гостях у постановщика ледовых шоу и чемпиона мира по фигурному катанию Ильи Авербуха. Давайте вместе посмотрим, как выглядит его дом на Истринском водохранилище.


Вид на фасад главного дома со стороны сада. Фото: elledecoration.ru

Берег Истринского водохранилища, которое зимой замерзает и превращается в гигантский каток — более подходящее место для дачи фигуриста сложно себе представить.

— Действительно, на Истре особенная атмосфера, — говорит Илья Авербух. — Мы часто здесь с удовольствием катаемся на коньках и играем в хоккей с сыном. Я сознательно выбрал дачу подальше от Москвы. Каждая поездка позволяет переключиться и вырваться из городской суеты.


Хозяин дома Илья Авербух — чемпион мира по фигурному катанию, серебряный призер Олимпийский игр, хореограф, продюсер, генеральный директор компании «Ледовая симфония», автор многочисленных телевизионных ледовых проектов. Фото: elledecoration.ru

Илья приобрел этот участок земли с деревянным домом несколько лет назад. Он не планировал затевать грандиозное строительство, хотел лишь переделать жилье под себя. Для этого он пригласил декоратора, который ранее оформлял московскую квартиру семьи звезды.


Фото: elledecoration.ru

Гостиная. На диване Габи — одна из двух собак хозяина. Фото: elledecoration.ru

В главном доме, доставшемся в наследство от предыдущих хозяев, планировка осталась прежней. Первый этаж отдан под гостиную, совмещенную с кухней и столовой. Интерьер выдержан в бежевых тонах с яркими акцентами кобальтового и оранжевого цветов.


Кухня. Фото: elledecoration.ru

Второй этаж основного дома. Фото: elledecoration.ru

Главным пожеланием Ильи было сохранить магию места. В основном доме ограничились тем, что очистили стены от старой краски, покрыв их белой эмульсией, заказали современную мебель, обновили ткани. Здесь много дерева, льна. У этого интерьера семейный характер, в отличие от гостевого дома, который представляет собой современный лофт и больше напоминает холостяцкое убежище.


Гостевой дом. Фото: elledecoration.ru

Гостевой домик. Фото: elledecoration.ru

Первоначальный план расширить баню обернулся строительством полноценного гостевого дома с баром и хаммамом. Стены из цилиндрованного бруса покрыли краской прозрачного серого оттенка. Сначала этот цвет не нравился Илье, он хотел перекрасить все в белый. И лишь когда перед камином появился большой кожаный диван, Илья согласился, что этот фон для него более выигрышный.


Ванная в гостевом доме. Слева — вход в хаммам. Фото: elledecoration.ru

Спальня на втором этаже основного дома. Фото: elledecoration.ru

В доме есть традиция: друзья, которые приезжают на выходные, собираются у камина.

— Не буду оригинальным, это тоже мое любимое место, а еще уголок на втором этаже, где стоит кресло-качалка, — говорит Илья. — Я люблю этот дом за то, что он теплый и невычурный. И главное — за то, что он мой. Работа не позволяет мне бывать тут часто, поэтому я еще больше дорожу каждым днем, проведенным здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ELLE Decoration побывал в гостях у Ильи Авербуха и рассказал о его доме.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Беларусі ў сувязі з пандэміяй на паўгода падоўжаны тэрмін дзеяньня дакумэнтаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика