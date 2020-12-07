Взгляните, как выглядит дом Ильи Авербуха

Источник материала: Tut.by

ELLE Decoration побывал в гостях у постановщика ледовых шоу и чемпиона мира по фигурному катанию Ильи Авербуха. Давайте вместе посмотрим, как выглядит его дом на Истринском водохранилище.



Вид на фасад главного дома со стороны сада. Фото: elledecoration.ru

Берег Истринского водохранилища, которое зимой замерзает и превращается в гигантский каток — более подходящее место для дачи фигуриста сложно себе представить.

— Действительно, на Истре особенная атмосфера, — говорит Илья Авербух. — Мы часто здесь с удовольствием катаемся на коньках и играем в хоккей с сыном. Я сознательно выбрал дачу подальше от Москвы. Каждая поездка позволяет переключиться и вырваться из городской суеты.



Хозяин дома Илья Авербух — чемпион мира по фигурному катанию, серебряный призер Олимпийский игр, хореограф, продюсер, генеральный директор компании «Ледовая симфония», автор многочисленных телевизионных ледовых проектов. Фото: elledecoration.ru

Илья приобрел этот участок земли с деревянным домом несколько лет назад. Он не планировал затевать грандиозное строительство, хотел лишь переделать жилье под себя. Для этого он пригласил декоратора, который ранее оформлял московскую квартиру семьи звезды.



Фото: elledecoration.ru



Гостиная. На диване Габи — одна из двух собак хозяина. Фото: elledecoration.ru

В главном доме, доставшемся в наследство от предыдущих хозяев, планировка осталась прежней. Первый этаж отдан под гостиную, совмещенную с кухней и столовой. Интерьер выдержан в бежевых тонах с яркими акцентами кобальтового и оранжевого цветов.



Кухня. Фото: elledecoration.ru



Второй этаж основного дома. Фото: elledecoration.ru

Главным пожеланием Ильи было сохранить магию места. В основном доме ограничились тем, что очистили стены от старой краски, покрыв их белой эмульсией, заказали современную мебель, обновили ткани. Здесь много дерева, льна. У этого интерьера семейный характер, в отличие от гостевого дома, который представляет собой современный лофт и больше напоминает холостяцкое убежище.



Гостевой дом. Фото: elledecoration.ru



Гостевой домик. Фото: elledecoration.ru

Первоначальный план расширить баню обернулся строительством полноценного гостевого дома с баром и хаммамом. Стены из цилиндрованного бруса покрыли краской прозрачного серого оттенка. Сначала этот цвет не нравился Илье, он хотел перекрасить все в белый. И лишь когда перед камином появился большой кожаный диван, Илья согласился, что этот фон для него более выигрышный.



Ванная в гостевом доме. Слева — вход в хаммам. Фото: elledecoration.ru



Спальня на втором этаже основного дома. Фото: elledecoration.ru

В доме есть традиция: друзья, которые приезжают на выходные, собираются у камина.

— Не буду оригинальным, это тоже мое любимое место, а еще уголок на втором этаже, где стоит кресло-качалка, — говорит Илья. — Я люблю этот дом за то, что он теплый и невычурный. И главное — за то, что он мой. Работа не позволяет мне бывать тут часто, поэтому я еще больше дорожу каждым днем, проведенным здесь.