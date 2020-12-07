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Пока пессимисты сдают валюту, ее следует покупать. Рассказываем, почему?

07.12.2020 14:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Пока пессимисты сдают валюту, ее следует покупать. Рассказываем, почему?
Иллюстративное фото
Еще чуть-чуть, и мы увидим курс доллара на минимумах этого лета. Многие уже говорят — избирательная кампания в США закончилась, и всё успокоилось.

Но и спокойствие, и дешевый доллар — временные явления. Пока в Америке — президентская пересменка, там не до финансовой политики, но вскоре ситуация коренным образом изменится.

Удорожанию рубля сегодня способствуют:

ослабление американской валюты по отношению ко всем остальным денежным единицам
рост цен на нефть

— больше курсу рубля держаться не на чем. Фактически он находится в подвешенном состоянии.

7 декабря в России доллар подешевел всего на 0,23 копейки, до 74,2506 RUB. Кстати, на этой неделе Центробанк РФ должен сократить валютные интервенции на внутреннем рынке, и это сыграет на руку американской валюте.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 7 декабря выглядят следующим образом:

- курс доллара снизился на 0,0023 (-0,09%), до 2,5674 белорусского рубля;

- евро ушел вниз на 0,0169 (-0,54%), до 3,1076 белорусского рубля;

российский рубль стал дешевле на 0,0055 (-0,16%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4560 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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