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Пока пессимисты сдают валюту, ее следует покупать. Рассказываем, почему?
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Но и спокойствие, и дешевый доллар — временные явления. Пока в Америке — президентская пересменка, там не до финансовой политики, но вскоре ситуация коренным образом изменится.
Удорожанию рубля сегодня способствуют:
ослабление американской валюты по отношению ко всем остальным денежным единицам
рост цен на нефть
— больше курсу рубля держаться не на чем. Фактически он находится в подвешенном состоянии.
7 декабря в России доллар подешевел всего на 0,23 копейки, до 74,2506 RUB. Кстати, на этой неделе Центробанк РФ должен сократить валютные интервенции на внутреннем рынке, и это сыграет на руку американской валюте.
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 7 декабря выглядят следующим образом:
- курс доллара снизился на 0,0023 (-0,09%), до 2,5674 белорусского рубля;
- евро ушел вниз на 0,0169 (-0,54%), до 3,1076 белорусского рубля;
российский рубль стал дешевле на 0,0055 (-0,16%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4560 белорусского рубля, за сотню.
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Вскоре ситуация коренным образом изменится.
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