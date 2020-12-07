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В Минске силовики разогнали марш пенсионеров. Есть задержанные

07.12.2020 14:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Минске силовики разогнали марш пенсионеров. Есть задержанные
Фото: svaboda.org
Марш пенсионеров сменил стартовую точку — участники собрались на площади Якуба Коласа. Власти пригнали туда тракторы, перекрыли проспект Независимости. Рядом с площадью стоят автобусы с силовиками, которые заблокировали пенсионерам возможность начат движение. Транспорт на площади не останавливается.

В Минске силовики разогнали марш пенсионеров. Есть задержанные


В Минске силовики разогнали марш пенсионеров. Есть задержанные

Задержание на площади Якуба Коласа. Фото TUT.BY

В Минске силовики разогнали марш пенсионеров. Есть задержанные

Фото читателя @nashaniva

Как сообщает НН, на марше задержали журналистов «Белсата» Любовь Луневу и оператора Ивана Куракевича. Их увезли в ИВС на Окрестина.

***

Марши пенсионеров проходят по понедельникам, первый состоялся 5 октября. Люди пожилого возраста собирались на площади Независимости и старались дойти до площади Якуба Коласа.
 
 
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Площадь Якуба Коласа была заблокирована людьми в черном и техникой.
 
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