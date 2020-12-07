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В Минске силовики разогнали марш пенсионеров. Есть задержанные
Источник материала: UDF
Фото: svaboda.org
Задержание на площади Якуба Коласа. Фото TUT.BY
Фото читателя @nashaniva
Как сообщает
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Марши пенсионеров проходят по понедельникам, первый состоялся 5 октября. Люди пожилого возраста собирались на площади Независимости и старались дойти до площади Якуба Коласа.
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Площадь Якуба Коласа была заблокирована людьми в черном и техникой.
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