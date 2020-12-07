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Фото: svaboda.org

Задержание на площади Якуба Коласа. Фото TUT.BY

Фото читателя @nashaniva

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске силовики разогнали марш пенсионеров. Есть задержанные Площадь Якуба Коласа была заблокирована людьми в черном и техникой.

Как сообщает, на марше задержали журналистов «Белсата»и оператора. Их увезли в ИВС на Окрестина.***Марши пенсионеров проходят по понедельникам, первый состоялся 5 октября. Люди пожилого возраста собирались на площади Независимости и старались дойти до площади Якуба Коласа.