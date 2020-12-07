ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Россия может показать, что является дружественным Беларуси государством — именно Беларуси, а не Лукашенко»

07.12.2020 14:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Член президиума Координационного совета Павел Латушко считает, что Россия может показать, что является дружественным именно Беларуси государством, а не Лукашенко.

«Россия может показать, что является дружественным Беларуси государством — именно Беларуси, а не Лукашенко»
Фото pixabay.com

«Мы неоднократно подчеркивали потенциал России в качестве медиатора, — отметил он в комментарии «Дождю». — Но для этого важно прекратить вмешиваться во внутренние процессы в Беларуси через поддержку нелегитимного президента и продвигать свое видение реформы конституции».

По его словам, руководство РФ должно прислушаться к воле белорусского народа и важно перестать ее недооценивать и игнорировать. 

«Международной практикой разработана система сдержек и противовесов, которой Россия вполне может воспользоваться, показав раз и навсегда, что она является дружественным Беларуси государством — именно Беларуси, а не Лукашенко», — подчеркнул Латушко.

Он также заметил, что личные привязанности «не должны стоить миллионов разрушенных судеб белорусов, а также растраты десятков миллиардов долларов в поддержку утратившего доверие народа Лукашенко».

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член президиума Координационного совета Павел Латушко считает, что Россия может показать, что является дружественным именно Беларуси государством, а не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Forbes: Действия Лукашенко закончатся для него плачевно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика