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В Минске на акции пенсионеров задержаны корреспонденты «Белсата»
Источник материала: Навiны
В Минске 7 декабря во время очередной акции пенсионеров — Марша мудрости задержаны журналистка «Белсата» Любовь Лунева и оператор телеканала Иван Куракевич.
По информации телеканала, журналистов вначале отвезли в Советское РУВД, а затем в изолятор на Окрестина.
Около сотни демонстрантов собрались в 12 часов на площади Якуба Коласа, чтобы затем пройти колонной по проспекту Независимости в сторону Красного костела.
Телеграм-каналы сообщают, что ГАИ перед началом марша перекрыла подъезды к площади Якуба Коласа. Рядом с площадью были припаркованы автобусы и микроавтобусы силовиков. На самой площади стоят тракторы — здесь проводят какие-то ремонтные работы.
Силовики в полной амуниции заблокировали выход с площади участникам марша и не дали колонне пройти по проспекту Независимости. Люди передвигались по площади небольшими группами и скандировали «Мы гуляем!». Правоохранители в мегафон призывают их разойтись, предупреждали об ответственности.
Телеграм-каналы также сообщают о задержаниях некоторых участников акции.
Марш пенсионеров проходит в Минске регулярно с 5 октября по понедельникам.
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В Минске 7 декабря во время очередной акции пенсионеров — Марша мудрости задержаны журналистка «Белсата» Любовь Лунева и оператор телеканала Иван Куракевич.
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