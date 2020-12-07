Источник материала: UDF



Валерий Леонтьев. Фото: © Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Это Леонтьев? Да он же сам на себя не похож!»

«Валерий Яковлевич как Надежда Бабкина, тоже все моложе и моложе».

«Вот это преображение!»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Вот это преображение»: поклонники не узнали 71-летнего Леонтьева Певец стал моложе на два десятка лет.

Фото со съёмок опубликовал у себя в Instagram. В центре кадра - Леонтьев, по бокам –и сам золотой голос России. Подписчики обратили внимание в первую очередь на Валерия Яковлевича. Кто-то даже не узнал любимого артиста:Комментаторы предположили, что Леонтьев выпил некий эликсир молодости. Сам же певец не раз говорил, что секрет его молодости – хороший сон, зарядка и косметические процедуры.