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«Вот это преображение»: поклонники не узнали 71-летнего Леонтьева

07.12.2020 14:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Вот это преображение»: поклонники не узнали 71-летнего Леонтьева
Валерий Леонтьев. Фото: © Кирилл Каллиников/РИА Новости
Валерия Леонтьева не узнали поклонники. 71-летний исполнитель принял участие в съёмках программы «Привет, Андрей!» и блеснул там своей красотой и молодостью. Артист всегда держал себя в хорошей форме, но тут удивились все - Леонтьев будто бы сбросил два-три десятка лет.

Фото со съёмок опубликовал у себя в Instagram Николай Басков. В центре кадра - Леонтьев, по бокам – Александр Ревва и сам золотой голос России. Подписчики обратили внимание в первую очередь на Валерия Яковлевича. Кто-то даже не узнал любимого артиста:

«Это Леонтьев? Да он же сам на себя не похож!»


«Валерий Яковлевич как Надежда Бабкина, тоже все моложе и моложе».


«Вот это преображение!»


Комментаторы предположили, что Леонтьев выпил некий эликсир молодости. Сам же певец не раз говорил, что секрет его молодости – хороший сон, зарядка и косметические процедуры.
 
 
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