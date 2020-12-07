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«Вот это преображение»: поклонники не узнали 71-летнего Леонтьева
Источник материала: UDF
Валерий Леонтьев. Фото: © Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото со съёмок опубликовал у себя в Instagram Николай Басков. В центре кадра - Леонтьев, по бокам – Александр Ревва и сам золотой голос России. Подписчики обратили внимание в первую очередь на Валерия Яковлевича. Кто-то даже не узнал любимого артиста:
«Это Леонтьев? Да он же сам на себя не похож!»
«Валерий Яковлевич как Надежда Бабкина, тоже все моложе и моложе».
«Вот это преображение!»
Комментаторы предположили, что Леонтьев выпил некий эликсир молодости. Сам же певец не раз говорил, что секрет его молодости – хороший сон, зарядка и косметические процедуры.
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Певец стал моложе на два десятка лет.
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