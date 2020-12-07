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Силовики «отыгрываются» на пенсионерах за поражение на воскресном марше. Что происходит в Минске в понедельник

07.12.2020 14:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в Минске по традиции собрался «Марш мудрости». Но в отличие от прошлых понедельников, на этот раз бабушки и дедушки сразу же собрались на площади Якуба Коласа. 

Силовики, видимо, решили подготовиться заранее. Еще до начала марша на площади было замечено много тонированных микроавтобусов. Затем общественный транспорт перестал останавливаться на Якуба Коласа. 

Еще до того, как пенсионеры начали движение маршем, силовики перекрыли фактически все дороги – в сторону центра и от Сурганова в направлении Комаровского рынка. 

ОМОН так же дежурил у входов в подземные переходы.

И начались задержания. 

Уже известно, что на марше задержали корреспондента «Белсата» Любовь Луневу и оператора Иван Куракевич. Они находятся в Советском РУВД Минска.  «Нас тут агулам 10 чалавек прывезьлі з маршу пэнсіянэраў. Афармляюць», – успела рассказать Лунева. 

Пенсионеры не сдались и продолжили марш. Часть демонстрантов дошла до площади Независимости, где их встретили силовики, а другая — до Привокзальной площади.

Дополняется. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске по традиции собрался «Марш мудрости». Но в отличие от прошлых понедельников, на этот раз бабушки и дедушки сразу же собрались на площади Якуба...
 
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