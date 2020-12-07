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Вчера на акции протеста был задержан хирург МОДКБ. Ему вынесли штраф в размере 30 базовых величин

07.12.2020 14:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Во время воскресной акции протеста в Минске был задержан хирург Минской областной детской клинической больницы Ермаркевич Артур. После его имя появилось в списках лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна». Информацию о задержании Onliner также подтвердили коллеги врача. 

— Артур Ермаркевич — челюстно-лицевой хирург из МОДКБ. Ранее он около 7 лет отработал в 11-й ГКБ. Он был вчера с мамой в городе, его задержали на улице Аэродромной. Затем отвезли на Окрестина. Когда я нашел его в списках «Весны», стал обзванивать тех, с кем он был вместе. Вот такая информация, — сообщил нам его коллега.

Вчера на акции протеста был задержан хирург МОДКБ. Ему вынесли штраф в размере 30 базовых величин

Сегодня над хирургом состоялся суд. Коллеги рассказали Onliner, что Артуру Ермаркевичу дали штраф в размере 30 базовых величин.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время воскресной акции протеста в Минске был задержан хирург Минской областной детской клинической больницы Ермаркевич Артур. После его имя появилось в...
 
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